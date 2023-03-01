高雄首座機品人兒童遊戲場 成新五甲特區熱門打卡點

高雄市加建置特色公園，市長陳其邁本屆任內喊出將完成100到150座，今早他前往位在鳳山77期重劃區機器人主題遊戲場視察，不僅戴上面具化身美國隊長，也裝上鋼鐵人手臂與孩子們大玩擊掌，跨區觀摩的民進黨市議員湯詠瑜指她的選區內寸土寸金，主題公園稀少，希望市府也能活用閒置場域，提供親子多元型態的休憩據點。

高雄首座以「機器人」為主題的特色遊戲場位在鳳山77期重劃區的公12公園內，當地鄰近88快速道，新建案林立，市府工務局養工處斥資4400萬打造成機器人特色遊戲場，6大主題空間包含機器人指揮中心、1080度旋轉滑梯、磨石子滑梯、立體攀爬架、擎天救援攀爬網及穿越障礙等，去年11月中旬開放以來，假日吸引大、小朋友同樂，養工處長林志東說，「這處公園在新五甲特區已成為打卡熱點」。

高市長陳其邁說，昨天他到農16視察特色公園，現場人山人海，還要排隊他上任後增加，顯見共融公園的需求強勁，他上任以來，增加7.9億預算增建特色公園，鳳山除這處公12機器人公園外，尚有公6（五甲社區公園）、自強公園、五甲公園、和德公園等4座新共融公園近期會完工。未來4年，高雄市會再增加100到150座共融公園，針對社區的需求規劃屬於社區、市民的公園。

工務局長楊欽富表示，鳳山區第77期重劃區串連五甲、中崙及小港等地，以紅毛港路為區內主要聯外道路，公12公園是重劃區中面積最大的公園，規劃設計時期舉辦3場公民参與，將居民意見納入設計，也透過小朋友手作工作坊，落實兒童表意權的發聲，打造分齡分區的遊戲空間，最終以「機器人」為主題構想。

選區在前金、新興、苓雅的市議員湯詠瑜今天特地跨區觀摩，她說，每個兒童遊遊場大小規模與所在位置不一，周邊社區的特性不同，需求也不同。她的選區因寸土寸金，很多地方都蓋了住宅大樓，即使是公園，規模都不大，因此建議閒置土地能朝此部分多做規畫。