高雄首座機品人兒童遊戲場 成新五甲特區熱門打卡點
高雄市加建置特色公園，市長陳其邁本屆任內喊出將完成100到150座，今早他前往位在鳳山77期重劃區機器人主題遊戲場視察，不僅戴上面具化身美國隊長，也裝上鋼鐵人手臂與孩子們大玩擊掌，跨區觀摩的民進黨市議員湯詠瑜指她的選區內寸土寸金，主題公園稀少，希望市府也能活用閒置場域，提供親子多元型態的休憩據點。
高雄首座以「機器人」為主題的特色遊戲場位在鳳山77期重劃區的公12公園內，當地鄰近88快速道，新建案林立，市府工務局養工處斥資4400萬打造成機器人特色遊戲場，6大主題空間包含機器人指揮中心、1080度旋轉滑梯、磨石子滑梯、立體攀爬架、擎天救援攀爬網及穿越障礙等，去年11月中旬開放以來，假日吸引大、小朋友同樂，養工處長林志東說，「這處公園在新五甲特區已成為打卡熱點」。
高市長陳其邁說，昨天他到農16視察特色公園，現場人山人海，還要排隊他上任後增加，顯見共融公園的需求強勁，他上任以來，增加7.9億預算增建特色公園，鳳山除這處公12機器人公園外，尚有公6（五甲社區公園）、自強公園、五甲公園、和德公園等4座新共融公園近期會完工。未來4年，高雄市會再增加100到150座共融公園，針對社區的需求規劃屬於社區、市民的公園。
工務局長楊欽富表示，鳳山區第77期重劃區串連五甲、中崙及小港等地，以紅毛港路為區內主要聯外道路，公12公園是重劃區中面積最大的公園，規劃設計時期舉辦3場公民参與，將居民意見納入設計，也透過小朋友手作工作坊，落實兒童表意權的發聲，打造分齡分區的遊戲空間，最終以「機器人」為主題構想。
選區在前金、新興、苓雅的市議員湯詠瑜今天特地跨區觀摩，她說，每個兒童遊遊場大小規模與所在位置不一，周邊社區的特性不同，需求也不同。她的選區因寸土寸金，很多地方都蓋了住宅大樓，即使是公園，規模都不大，因此建議閒置土地能朝此部分多做規畫。
湯說，像「凱旋青樹」旁的公有地，苓雅與鳳山交界的台鐵高雄機場舊址及中央公園內都希望能闢出小範圍的遊戲場，且遊戲的概念有時也能融入街道規畫，例如「封街」等，提供各種型式的兒童遊戲空間，讓親子們能有更多放電的地方。
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