高市博訓開班 身障者報考汽車駕照補助學費規費獎勵金

高雄市勞工局第36期身心障礙者職業訓練班，今天在博訓中心開訓，為因應就業市場需求，規畫3大職類課程，包括電腦資訊職類、創意設計職類及清潔理貨職類，吸引209名身障者報名，經甄試後招收80名學員。勞工局並宣布開辦身心障礙者報考汽車駕照，補助學費、規費和獎勵金。

開訓儀式邀請癲癇協會組成的閃電俠樂團表演，透過充滿希望的打擊秀，期勉學員「相信自己、前兔似錦」。勞工局長周登春表示，博訓中心是全國唯一專責協助身心障礙朋友技能培訓、就業服務、職務再設計、創業輔導的機構。

高雄市博訓中心職訓學員去年參加第17屆全國身心障礙者技能競賽，有3位榮得英雄榜，客服行銷及行政養成班學員呂雨璇，獲得電腦軟體應用第1名的佳績。周登春感謝博訓中心同仁、導師、個管師、訓練師與志工伙伴，及許多提供協助的廠商、業者與社福單位、團體的付出，相信在這群神隊友的助攻下，可以協助更多身障學員順利啟航，實踐夢想。

博訓中心主任許坤發指出，參訓期間由「導師兼個案管理師搭配訓練師」一同輔導學員，歷來成效良好，111年學員滿意度超過9成，訓後就業率達7成以上，藉由用心規畫推動政策，企業有心提供就業機會，學員專心學習技能養成，開拓身心障礙者就業創業坦途。今年也持續結合家樂福開辦「賣場倉儲理貨實務班」，客製化企業需求，透過職訓加強專業能力，降低訓用落差，與就業無縫接軌。

博訓中心陸續推出委辦養成訓練及第二專長訓練，歡迎15歲以上，持有身心障礙證明者踴躍報名參加，各班提供的訓練名額及課程資訊，可至高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心網站查詢。