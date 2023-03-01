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全國首創屏東縣府長期照護處今揭牌 整合串連在地共老

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今成立長照處暨揭牌典禮，縣長周春米（第一排左五）、首任長照處長陳桂敏（第一排左四）和與會來賓們，陳桂敏說，期盼讓屏東成為安心共老的希望城市。記者劉星君／攝影
屏東縣府今成立長照處暨揭牌典禮，縣長周春米（第一排左五）、首任長照處長陳桂敏（第一排左四）和與會來賓們，陳桂敏說，期盼讓屏東成為安心共老的希望城市。記者劉星君／攝影

屏東縣周春米上任積極籌設長照處成立，今舉行長照處揭牌儀式，首任處長陳桂敏說，落實長照人才培育、長照服務精準化、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等6大重點工作，讓屏東成為安心共老希望城市。

長照處成立暨揭牌典禮，由縣長周春米主持，現場來自鄉鎮市公所、醫療院所、醫事公會團體、長照單位、大專院校等許多產官學來賓及局處長觀禮，共同見證長期照護處的成立。

縣長周春米說，屏東縣高齡人口比例19.47％，已趨近20%超高齡社會。縣政府在民國96年時成立「屏東縣長期照顧管理示範中心」，業屬衛生局醫政科，繼於101年率全國之先成立二級機關「屏東縣長期照護管理中心」整合社衛政長照業務，提供「單一窗口」服務並由衛生局督導。

周春米說，現因應超高齡社會來臨，讓長者及家人安心、放心、寬心一起變老，提前布局在今日成立縣府一級單位「長期照護處」，希望提升行政量能，肩負起長照政策規畫推動任務，在既有基礎下，將醫療衛生及社會福利體系等相關資源做更佳的整合串連，讓屏東的長輩在地安心共老。

周春米說，長照10年計畫1.0是從96年開始推動到105年，長照2.0則自106年啟動迄今，長照1.0時屏東縣的長照服務經費每年最多大約為3億多元，長照2.0上路後到去年經費近30億元，尤其近年的成長速度非常快。

周春米說，全縣約有2萬多名長照需求者及其家庭照顧者接受長照服務，與近600個長照單位特約服務中，各項服務人數與機構數還在持續成長。希望未來在長期照顧服務涵蓋率、資源布建率、行政管理效能、服務品質維護等都能更精進向前。

 長照處長陳桂敏說，長期照護處設三科，照顧管理科、機構管理科、服務管理科，另設有18個照管分站結合鄉鎮衛生所合署辦公，配置照管專員提供鄉親就近長照申請及諮詢服務，只要一通電話撥打1966，就可以申請服務，會有專人到家評估及說明。

陳桂敏說，上任後，以在地長照人才培育、長照服務精準化、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等6大重點工作為加強目標，讓屏東成為安心共老的希望城市。

屏東縣府今成立長照處暨揭牌典禮，縣長周春米（中）、首任長照處長陳桂敏（右二）、副處長田禮芳（左一）。記者劉星君／攝影
屏東縣府今成立長照處暨揭牌典禮，縣長周春米（中）、首任長照處長陳桂敏（右二）、副處長田禮芳（左一）。記者劉星君／攝影
屏東縣府今成立長照處暨揭牌典禮，縣長周春米（右三）、首任長照處長陳桂敏（右四）與現場來賓一起揭牌。記者劉星君／攝影
屏東縣府今成立長照處暨揭牌典禮，縣長周春米（右三）、首任長照處長陳桂敏（右四）與現場來賓一起揭牌。記者劉星君／攝影

長照 周春米 屏東縣

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