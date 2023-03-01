高市新媒體人才就業媒合會 夢時代順發聯成等企業徵才

年後轉職加上大專院校畢業季將到，高雄市青年局3月16日下午2點在高雄市政府鳳山行政中心大禮堂，舉辦「高雄好薪情—新媒體人才就業媒合會」，國巨、夢時代購物中心、新光三越百貨、順發電腦、聯成電腦、雄獅旅行社等22家知名企業，提供上百個職缺，歡迎求職青年踴躍報名參加。

高雄市青年局表示，這次就業媒合會以新媒體為主題，參與的22家企業均會提供行銷、企畫、小編、電商、視覺設計等新媒體相關職缺。其他職缺則依企業類型有所不同，如半導體製造商國巨也開出製程、研發、設備工程師職缺；夢時代購物中心、新光三越百貨、順發電腦等百貨及零售業也有門市、營業人員等，對行銷領域有興趣之南部求職青年可以考慮。

青年局長張以理表示，新媒體世代來臨，青年局為奠定青年新媒體職能成立「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，提供新媒體課程、舉辦認證考試、就業媒合一條龍服務，強化青年專業能力並順利求職，讓有志從事新媒體相關工作的青年，進入高雄優質企業，也為企業培育人才，協助企業解決人才難覓的問題。

活動現場除就業媒合，也提供求職者履歷健診服務，並邀請104人力銀行人資長鍾文雄分享新媒體產業工作趨勢。青年局提醒，因活動為封閉空間人潮眾多，現場請佩戴口罩。詳細活動資訊及報名可上高雄新媒體人才培育中心官方網站https://youth.kcg.gov.tw/cp.aspx?n=180，或洽詢07-7990829。