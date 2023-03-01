快訊

瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生宣判！主嫌殺人未遂判8年 2共犯4年8月

被罵「下女生的雜種」 前主播劉蕙苓感謝經歷家庭傷痛

可立即阻止身體內外老化！為何過40歲後你需要重量訓練？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我的烏金夢」憂不再烏金閃閃 台南學生探烏魚公籤

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，探究烏魚捕撈與養殖現況。圖／南大附小提供
南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，探究烏魚捕撈與養殖現況。圖／南大附小提供

台南大學附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生利用連假走訪高雄茄萣與台南七股，探究烏魚捕撈與養殖現況，並關心獨特的「媽祖烏魚公籤」，學生也從參訪中現烏魚文化的影響常在日常生活之中，更應珍惜漁業資源。

台南大學教育學系教授歐陽誾表示，冬至前後10左右是烏魚盛漁期，但捕獲量從1979年高峰期253.9萬尾，降至去年底僅30萬尾。為了讓學生了解烏魚去哪裡了？安排學生前往漁港和魚塭一探究竟。

南台灣僅存的捕烏巾著網船隊「聯春滿號」船長吳聯明無奈說著，近年來烏魚洄游至高雄的數量銳減，曾有3年幾乎無烏魚可捕，迫使茄萣捕烏船隊紛紛解散。南大附小學生張維靖說，船員不論是煮飯或是休息都必須蹲著進入船艙，工作環境窄小，期望船長年底能滿載而歸。

目前僅下茄萣金鑾宮保有「烏魚公籤」擲筊文化，師生也前往一探究竟，主委陳敏雄表示，媽祖用烏魚公籤預測烏魚魚汛，是漁民重要的心靈寄託。篤加國小校長方樹啟認為，捕烏要人也要神，對媽祖的虔誠信仰可增強捕烏信心。

百大青農的邱創褘是是篤加國小校友，也是七股養烏魚專家，師生也到養殖場參觀，邱創禕詳細為學生介紹烏魚養殖及烏魚子加工過程，學生聽得很有興趣，篤加國小學生陳莉媞說，迫不及待要把烏魚卵帶回學校繼續製作成烏魚子，好好享用一番。

南大附小指導老師陳怡均表示，課程安排訪談捕烏船長與養烏漁民，搭配烏魚子製作DIY，讓學生瞭解烏魚捕撈、養殖與產業加工。

南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，探究烏魚捕撈與養殖現況，到茄萣金鑾宮了解「烏魚公籤」擲筊文化。圖／南大附小提供
南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，探究烏魚捕撈與養殖現況，到茄萣金鑾宮了解「烏魚公籤」擲筊文化。圖／南大附小提供
南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，探究烏魚捕撈與養殖現況。圖／南大附小提供
南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，探究烏魚捕撈與養殖現況。圖／南大附小提供
南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，探究烏魚捕撈與養殖現況。圖／南大附小提供
南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，探究烏魚捕撈與養殖現況。圖／南大附小提供

台南

延伸閱讀

他自嘲窮人嘴不懂高級貨 全場對「1食材」反胃：嘴裡還有苦味

打卡送烏魚子！馬辣個人燒肉「燒肉ChaCha」插旗基隆

媽媽要她冷凍庫找烏魚子打開傻眼 網笑：不到土石流程度

下鍋煎烏魚子「散發化學味」 她看標籤才驚覺不對勁：是香皂

相關新聞

高市新媒體人才就業媒合會 夢時代順發聯成等企業徵才

年後轉職加上大專院校畢業季將到，高雄市青年局3月16日下午2點在高雄市政府鳳山行政中心大禮堂，舉辦「高雄好薪情—新媒體人...

「我的烏金夢」憂不再烏金閃閃 台南學生探烏魚公籤

台南大學附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR團隊，設計「富藏漁鄉—我的烏金夢」課程，兩校學生利用連假走訪高雄茄萣與台南...

角逐高市立委 藍綠紛設服務處

高雄市立委選戰，民進黨本月20日至24日登記初選，二選區（岡山等8區）黨籍議員黃秋媖日前表態參選，立委邱志偉也說將爭取連...

廣角鏡／旅運中心迎郵輪首航

高雄港旅運中心位在高雄港19、20號碼頭，本月6日將舉辦郵輪首航啟用典禮，迎接巴哈馬豪華郵輪「七海探索者號」，以及馬紹爾...

溫泉季大豐收 四重溪續推遊程

屏東縣車城鄉四重溪觀光溫泉季昨晚落幕，溫泉公園夢幻耀眼的金色燈海夜景、首次推出水豚主題的「卡比園區」和市集等活動，吸引逾...

民眾連假返鄉掃墓 屏東消防局4天接獲百餘件雜草火警

國境之南連假期間湧入大批遊客，不只旅宿業者忙著接待，就連消防員也無法休息，屏東縣消防局統計25日至今下午3時許，接獲百件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦