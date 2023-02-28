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民眾連假返鄉掃墓 屏東消防局4天接獲百餘件雜草火警

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣消防局統計，自連假開始截至今下午3點13分，含廢棄物、公墓燃燒狀況，共計接獲112件火警。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局統計，自連假開始截至今下午3點13分，含廢棄物、公墓燃燒狀況，共計接獲112件火警。圖／屏東縣消防局提供

國境之南連假期間湧入大批遊客，不只旅宿業者忙著接待，就連消防員也無法休息，屏東縣消防局統計25日至今下午3時許，接獲百件雜草火警，昨日更從早燒到晚，隊員疲於奔命趕赴搶救，在地民眾也擔憂住家遭殃，今2名涉嫌引發公墓火警的民眾遭警方查獲依法送辦。

民眾返鄉祭祖掃墓多進行焚金、燒香等儀式，用火不慎恐延燒波及他人，屏東縣消防員自25、26日處理共33件墓地火警，其中在恆春鎮十八公墓救火過程，更造成一位隊員殉職，縣長周春米要求相關單位嚴加控管，若遇雜草火警就以「放火罪」嚴辦，依據消防局統計，自連假開始截至今下午3點13分，含廢棄物、公墓燃燒狀況，共計接獲112件火警。

屏東警方今查獲2名涉嫌引發公墓火警的民眾，一名71歲李姓男子涉嫌於萬丹鄉以馬內利墓園​引燃雜草，另外，佳冬鄉石光公墓一名60歲陳姓男子因焚燒祖墳附近雜草引發大火，警方依法通知2人到案說明，詢後移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，若民眾自行於掃墓時，燃燒雜草、亂扔菸蒂引發火災，將觸犯消防法第14條規定，可處3000元以下罰鍰，若造成公共危險，恐觸犯刑法第175條，最重可處1以上7年以下有期徒刑，若在森地縱火者，根據森林法最高可處10年徒刑，附帶民事賠償責任。切勿讓慎終追遠的節日，因焚燒造成他人危險、破壞環境，更打擾先人寧靜。

屏東縣 消防員

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