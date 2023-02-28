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屏東熱博閉幕不閉園 周春米：朝產業園區永續發展

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣熱帶農業博覽會閉幕活動進行機智問答遊戲，推廣屏東農特產品。記者張已亷／攝影
屏東縣熱帶農業博覽會閉幕活動進行機智問答遊戲，推廣屏東農特產品。記者張已亷／攝影

連假最後一天，屏東熱博今舉辦閉幕活動，45天展期入園超過196萬人次，打破歷屆紀錄；屏東縣長周春米表示，熱博展現農業軟實力，讓在地農特產廣為人知，未來將朝產業園區永續發展。

閉幕活動進行機智問答遊戲，推廣屏東農特產品，包括蜂蜜、可可、咖啡、肉桂、枸杞和龍膽石斑等，縣長周春米也頭戴兔耳朵裝飾髮箍，和孩童一同拔蘿蔔，體驗田園樂。

縣長周春米表示，熱博結束後，園區內的農業物產館將變身道路休息區，持續營業服務南往北來的遊客，另區內持續種植全年二期作，提供精緻彩稻供民眾觀賞。

她說，未來熱博將朝產業園區永續發展，結合生產、製造與觀光，招募農產食品加工相關廠商，發揮多元加乘效應，提升農業產值。

屏東縣熱帶農業博覽會自2016年開始舉辦，今第8屆配合兔年，打造「卡娜赫拉的小動物」樂園，巨型彩繪稻田吸引大批遊客拍照打卡，區內有花海、遊樂園、兔兔蘿蔔園、農場、親子互動體驗館、童遊蘭館、動物好朋友等單元，開園13天入園人次就達1百萬，閉幕日累計達到196萬9526人次，創下最高紀錄。

屏東縣熱帶農業博覽會45天展期入園累計超過196萬人次，現場展出各式農具機械，其中，巨大曳引機車頭的車輪比成人身高還高。記者張已亷／拍攝
屏東縣熱帶農業博覽會45天展期入園累計超過196萬人次，現場展出各式農具機械，其中，巨大曳引機車頭的車輪比成人身高還高。記者張已亷／拍攝
屏東縣熱帶農業博覽會閉幕活動進行機智問答遊戲，推廣屏東農特產品。記者張已亷／攝影
屏東縣熱帶農業博覽會閉幕活動進行機智問答遊戲，推廣屏東農特產品。記者張已亷／攝影
屏東縣熱帶農業博覽會閉幕不閉園，未來朝產業園區永續發展；縣長周春米在閉幕活動與孩童一起拔蘿蔔，體驗田園樂。記者張已亷／拍攝
屏東縣熱帶農業博覽會閉幕不閉園，未來朝產業園區永續發展；縣長周春米在閉幕活動與孩童一起拔蘿蔔，體驗田園樂。記者張已亷／拍攝
屏東縣熱帶農業博覽會閉幕不閉園，未來朝產業園區永續發展；縣長周春米在閉幕活動與孩童一起拔蘿蔔，體驗田園樂。記者張已亷／拍攝
屏東縣熱帶農業博覽會閉幕不閉園，未來朝產業園區永續發展；縣長周春米在閉幕活動與孩童一起拔蘿蔔，體驗田園樂。記者張已亷／拍攝

周春米 親子

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