因應南部旱象 高市府3月1日與中央同步設應變中心

南部地區旱象持續惡化，在高屏溪川流量持續下降，高雄水情呈現提醒綠燈情況下，高雄市水利局表示，因應旱象可能持續，明天（3月1日）起與中央同時成立旱災災害應變中心，地方將與中央協調及調度用水。

大高雄每日用水約145萬噸，多數來自高屏溪攔河堰，不過南部地區面臨30年來最低雨量挑戰，高屏溪川流量已經降至每秒7.4立方公尺，自來水公司須動用備援水上場支應。水利局指出，62口抗旱水井全數正常運作，另加高屏溪沿岸8處伏流水、高屏堰下游地面水及中油大寮水源站等水源，每日共計70萬至80 萬噸備援水源。

水利局表示，高市府從110年起與中央合作共鑿62口抗旱水井因應百年大旱，今年初又陸續新鑿11口抗旱水井，目前已有9口新井供水，全部完成後可日增4.7萬噸水源；鳳山與臨海水資源中心目前每日提供7.8萬噸再生水當工業用水，未來可再日增1.3萬噸供水。

此外，南區水資源局準備在高屏溪沿岸再增鑿50口抗旱水井，預計4月底前完成供水，屆時日增13.2萬噸水源，增加自來水調度量能。