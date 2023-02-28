周春米才指示依放火罪查辦 警方法辦引發公墓火警6旬男

屏東縣228連假期間公墓火警頻傳，前天發生消防隊員蕭翰隆支援公墓打火時被水廂車右前車輪壓死憾事，引發外界對「放火掃墓」陋習的公憤，縣長周春米指示以刑法放火罪查辦後，枋寮警方積極偵辦佳冬鄉石光公墓25日火警案，因附近無監視器，警方訪查只找到墓主，以墓碑上後代子孫姓名為線索， 進而查出60歲陳姓男子，陳到案時承認，警方將依放火罪函送法辦。

枋寮警分局石光派出所25日上午11時接獲佳冬消防隊通報，佳冬鄉石光公墓疑遭人為放火焚燒雜草引發火災，因墓園附近並無任何監視器可供調閱，分局長指示所長陳志宇查訪當天在掃墓民眾及附近農民， 警方找到火警目擊者 ，他指有名中年男子上午獨自前往整理祖先墳墓，隨即焚燒祖墳周邊的雜草，但未撲滅餘燼即離去，之後風一次引發火警，但不認識這名男子。

警方依照目擊者指示找到引發火警的墓位，以墓碑上刻的後代子孫姓名為線索，輸入警用電腦逐一清查，進而查出是佳冬鄉60歲陳姓男子，他昨天到案時，承認上午到公墓整理祖先墳墓的環境，有放火焚燒祖墳附近的雜草，有看著等餘燼完全熄滅後才離去，不知會引發火警。警方說，掃墓燒雜草引發火警已致生公共危險，今將依放火罪函法檢方偵辦。

枋寮分局長郭譯隆說，清明節前後進行掃墓是傳統習俗，但祭祀時要注意不要引發火災，否則可能觸犯消防法第14條規定，田野引火行為需經主管機關許可，若民眾自行於掃墓時，燃燒雜草、亂扔菸蒂引發火災，可處3000元以下罰鍰，如致生公共危險將觸犯放火罪，可處1以上7年以下有期徒刑。不要讓慎宗追遠的節日，因失火造成火燒山，造成他人危險且破壞環境，更打擾到先人的寧靜。

周春米昨天指示警消加強掃墓防火宣導後，枋寮警方今天結合佳冬鄉公所、消防分隊和志工，今天到公墓、市場、公園等地宣導火災防範觀念，於掃墓應遵守「4不2記得」原則:不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂，記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，避免火災發生。