高雄228連假吸引人潮 平均車流量比春節多

228連假期間，高雄各景點吸引不少遊客湧入，據高雄市交通局今天統計，228連假車流量還比今年春節多。國道今天湧現北返車潮，但高雄各交流道車流、車速仍正常。

高雄市交通局今天統計，截至今天下午4時，高雄國道1號各交流道周邊車流及國道3號燕巢、田寮交流道車流及車速皆正常。國道10號鼎金系統至左營車流稍多，但車速正常。高雄市省道及市區主要道路車流、車速正常。

高雄228連假期間，各景點湧入不少人潮，高雄流行音樂中心連假前2天已湧入近2萬5000人次、澄清湖風景區也湧入約1萬6000人次。交通局表示，228連假期間平均車流量比今年春節平均車流量增約4、5%。

此外，交通部公路總局高雄區監理所今天新聞稿指出，今天228連假最後一天，國道及地區重要路段陸續出現北返車潮，高雄區監理所已協調客運增開加班車。

高雄區監理所表示，包括針對墾丁北返高雄「9189高鐵左營站-台88線-小灣」、「9188高雄-台88線-鵝鑾鼻」及「9117高雄-台17線-墾丁」等3條公路客運路線，今天共將開146班次，並視搭車人潮機動增班疏運。

高雄區監理所提醒，公路總局實施228連假限定的公共運輸票價優惠及轉乘優惠措施只到今天午夜零時，如87條國道客運路線，購票享平日優惠價或原價85折；48條台灣好行客運路線，全票乘客刷電子票證有半價優惠。