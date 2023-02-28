高雄港旅運中心有著鯨魚流線外型 3月6日啟用

高雄港旅運中心位在高雄港19、20號碼頭，3月6日即將啟用，今天率先外界媒體參觀。旅運中心以海浪流體動態為設計意象，搭配充滿未來感的3D金屬曲面帷幕牆，外形猶如巨型鯨魚棲息港灣，1、2樓出入境大廳設有免稅商店，未來市民可進入3樓海岸步道觀賞港灣美景，亞洲新灣區又增添一處新亮點。

3月6日將舉辦「高雄港旅運中心郵輪首航啟用典禮」。高雄港務分公司指出，高雄港旅運中心可供25萬噸級郵輪靠泊，主建物15層樓，鋼骨構造加上曲面金屬帷幕外牆，3月6日首波迎接巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」，3月9日馬紹爾群島籍「諾蒂卡號」靠港，各自帶來約600名外籍觀光旅客。

旅運中心的1、2樓是國際旅客出入境大廳，導入e-gate（入出國自動查驗通關系統）加速旅客通關時間，另設免稅商店及餐廳，3至7樓辦公空間正辦理公招標。3樓設有港濱瞭望區，1500坪戶外海岸步道視野極佳，國際旅客與一般民眾都能入內。

3樓海岸步道在啟用初期尚未開放，但為滿足市民對於旅運中心的好奇心及一睹國際豪華郵輪靠泊美景，3月6日及3月9日兩天中午12點至下午4點，海岸步道開放快閃入場，若在非開放時段進入旅運中心，門口將進行管制，不開放入內。

高雄港務分公司指出，旅運中心僅對外開放3F海岸步道，2F郵輪作業通關區不開放參觀，這兩次的郵輪作業將成內部優化動線調整依據，3月9日後進行優化，海岸步道暫不開放，重新開放時程將於內部調整作業完成後公告。