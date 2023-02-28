四重溪溫泉季吸客逾60萬 落幕後園區持續營運不熄燈

長達116天的屏東縣車城鄉四重溪觀光溫泉季今晚落幕，「美人湯」之外，溫泉公園夢幻耀眼的金色燈海夜景、首次推出水豚主題的「卡比園區」和市集等活動，成為高人氣網紅景點，結合溫泉及199縣道的1日遊主題郵輪巴士，20梯次班班秒殺，吸引逾60萬人次造訪；縣府表示，溫泉季結束後，「卡比園區」和青年旅創基地開辦山林文化遊程仍持續營運。

今年四重溪溫泉季除了嶄新的黃金溫泉村夜景燈飾展區，邀請吉祥物「蔥寶」與自日本引進的6隻水豚君在園區與遊客同樂，搭配溫泉季限定的主題系列活動，讓遊客彷彿置身日本，另溫泉季期間還有消費滿額兌換活動紀念品以及優惠合作住宿等活動，四重溪溫泉觀光發展協會總幹事張正昇業者說，溫泉區人氣一年比一年旺，住宿假日多滿房，成為耀眼的溫泉觀光品牌。

縣府交旅處長黃國維說，縣府在溫泉季活動期間打造友善的交通旅遊環境，獲交通部觀光局「台灣好湯金泉獎」評比「觀光友善環境獎」銀獎，除貼心提供身心障礙朋友免費預約復康巴士接駁，及一般民眾搭乘50元的銅板價接駁車，搭配原有518路線市區公車自枋寮車站到四重溪，每日皆有車次往返，滿足遊客友善接駁的願望，不只省荷包，更低碳環保。