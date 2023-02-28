快訊

宜蘭買蔥油餅...老闆收完錢「突喊少1百」手法網嚇壞 女兒發文道歉了

楊文科拋「竹竹苗合併」 是鋪陳藍白合為2026鋪路？

228連假收假日國5北返「紫爆」雪隧回堵4.5公里 午後「11路段」易塞

自駕巴士載客試乘太搶手 墾丁森林遊樂區加開班次

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府2月22日起至3月7日於墾丁國家森林遊樂區辦理自動駕駛巴士載客試乘體驗，228連假班班滿額。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府2月22日起至3月7日於墾丁國家森林遊樂區辦理自動駕駛巴士載客試乘體驗，228連假班班滿額。圖／屏東縣政府提供

屏東縣智慧運輸中心今年2月完成自動駕駛巴士路線可行性評估，於2月22日起至3月7日於山坡地形的墾丁國家森林遊樂區辦理載客試乘體驗，因民眾報名踴躍，228連假和假日等熱門時段皆預約額滿，為滿足向隅遊客搭乘需求，縣府決定自3月1日起每天加開來回各一班次，讓更多遊客體驗高科技的無人自動駕駛巴士。

縣府交通旅遊處長黃國維說，墾丁國家森林遊樂區面積廣達75公頃，此次試運行車輛採郵輪式巴士載客方式，去程由墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，中間停靠遊客中心15分鐘，回程由觀海樓至售票口，中途遊客中心僅提供下車服務，全日來回共6班次，路線全長約1.9公里，每班次僅開放6名乘客預約搭乘，228連假4天均額滿。

他說，墾丁國家森林遊樂區是熱門觀光景點，擁有豐富的自然景觀，適合發展低碳運輸，這次又是全台第一次使用自駕巴士於具山坡地特性的森林遊樂園區作接駁運行，沒想到民眾對試乘體驗活動詢問度高，尤其受中高齡和學生遊客歡迎，因向隅者多，縣府協調試乘體驗廠商再加開班次，滿足民眾需求。

他說，自動駕駛巴續航里程可達60公里，透過車身所搭載的光達、雷達及車用影像攝影機等設備及AI辨識技術，進行物件偵測、追蹤與閃避，此外結合高精度定位系統，可讓車輛定位更精確；因在具山坡地特性的國家森林遊樂園區內作接駁運行，技術難度更高，經ARTC及車輛製造商多次反覆測試及驗證，確認行駛安全無虞，才提供試乘服務，每班次皆有隨車安全人員跟車。

屏東縣政府2月22日起至3月7日於墾丁國家森林遊樂區辦理自動駕駛巴士載客試乘體驗，228連假班班滿額。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府2月22日起至3月7日於墾丁國家森林遊樂區辦理自動駕駛巴士載客試乘體驗，228連假班班滿額。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府2月22日起至3月7日於墾丁國家森林遊樂區辦理自動駕駛巴士載客試乘體驗，228連假班班滿額。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府2月22日起至3月7日於墾丁國家森林遊樂區辦理自動駕駛巴士載客試乘體驗，228連假班班滿額。圖／屏東縣政府提供

巴士 森林遊樂區 墾丁

延伸閱讀

因自動駕駛安全問題 特斯拉及馬斯克遭股東起訴

屏鵝公路收假停停走走到深夜 警方：每小時3000輛難消化

染毒消失演藝圈近10年 「康熙」男星近況意外曝光

北一女畢旅遭批「絕望行程」 旅行業曝：已是流血價

相關新聞

高市家庭教育中心 免費提供家庭教育輔導諮商相關課程

高雄市教育局表示，家庭教育中心為增進家人互動關係，建立幸福家庭，免費提供相關課程與諮詢，民眾可洽詢學校相關人員或上網搜尋...

自駕巴士載客試乘太搶手 墾丁森林遊樂區加開班次

屏東縣智慧運輸中心今年2月完成自動駕駛巴士路線可行性評估，於2月22日起至3月7日於山坡地形的墾丁國家森林遊樂區辦理載客...

敬老卡各地不同 學者籲中央統籌

各縣市敬老卡金額、適用範圍不同，很容易被拿來比較。學者認為，要避免敬老卡優惠項目流於口惠實不至，應在實施前對需求做先期調...

高雄敬老卡不能搭小黃 挨批無感

高雄敬老卡可享公車每月999次免費，市議員陳麗娜批淪為華而不實政策，看起來霸氣卻用不到，也不好用，反觀雙北、台中、南投等...

澎湖快艇下水「擲吉撒幣」 港區滿滿人潮爭睹撿拾

澎湖一艘新建海上休閒快艇，今天在強風中下水首航，船主鄭光博在馬公西衛港區擲吉首見撒幣，總計撒了每個20元的紅包有5萬元之...

228連假民眾出遊 高雄景區、渡輪湧逾萬人

228連假高雄出遊車潮增，高雄流行音樂中心、澄清湖風景區湧入上萬人到訪，高雄渡輪單日也有2、3萬人搭乘。國道燕巢、鼎金路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦