自駕巴士載客試乘太搶手 墾丁森林遊樂區加開班次

屏東縣智慧運輸中心今年2月完成自動駕駛巴士路線可行性評估，於2月22日起至3月7日於山坡地形的墾丁國家森林遊樂區辦理載客試乘體驗，因民眾報名踴躍，228連假和假日等熱門時段皆預約額滿，為滿足向隅遊客搭乘需求，縣府決定自3月1日起每天加開來回各一班次，讓更多遊客體驗高科技的無人自動駕駛巴士。

縣府交通旅遊處長黃國維說，墾丁國家森林遊樂區面積廣達75公頃，此次試運行車輛採郵輪式巴士載客方式，去程由墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，中間停靠遊客中心15分鐘，回程由觀海樓至售票口，中途遊客中心僅提供下車服務，全日來回共6班次，路線全長約1.9公里，每班次僅開放6名乘客預約搭乘，228連假4天均額滿。

他說，墾丁國家森林遊樂區是熱門觀光景點，擁有豐富的自然景觀，適合發展低碳運輸，這次又是全台第一次使用自駕巴士於具山坡地特性的森林遊樂園區作接駁運行，沒想到民眾對試乘體驗活動詢問度高，尤其受中高齡和學生遊客歡迎，因向隅者多，縣府協調試乘體驗廠商再加開班次，滿足民眾需求。