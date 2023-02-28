高市家庭教育中心 免費提供家庭教育輔導諮商相關課程

高雄市教育局表示，家庭教育中心為增進家人互動關係，建立幸福家庭，免費提供相關課程與諮詢，民眾可洽詢學校相關人員或上網搜尋家庭教育中心網站，尋求傾聽、諮詢服務。

教育局表示，「家庭教育個別輔導諮商計畫」、「家庭教育團體輔導計畫」從109年試辦以來，至111年已為有家庭教育需求者，提供家庭教育諮詢、輔導或團體課程服務超過1200人次。今年將持續結合社政、教育體系，共同為高雄市有需要的家庭提供服務。

家庭教育中心112年辦理「家庭教育個別輔導諮商計畫」、「家庭教育團體輔導計畫」，並與高雄市國中小、高中職學校合作，提供有家庭教育需求家長或照顧人諮詢輔導服務。

為貼近家庭與照顧需求，家庭教育中心結合學校單位、社政體系，由學校、社政單位轉介或連結有家庭教育需求個案，家庭教育中心提供資源與協助，聘請專業心理師、社工師，帶領家長找出家人關係或相處過程中的問題。在面對社會環境、工作挑戰等壓力下，透過輔導諮詢管道，共同解決家庭難題並提升教養技巧，也能自我照顧與適當抒發情緒，建立更良善的家庭成員溝通及相處互動模式，增進親子及家人關係。

教育局說，家長如有親子教養需求或對其他家庭教育內容有興趣，可洽詢學校相關人員，或上網搜尋家庭教育中心網站http://ks.familyedu.moe.gov.tw/訊息公告區。也可多利用家庭教育諮詢專線07-4128185，尋求傾聽及諮詢服務。