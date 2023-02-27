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兩男童竟在林後四林平地森林園區玩火！幸未釀成大禍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
連假期間小朋友在林後四林平地森林園區林下點火嬉戲，險釀森林火災，所幸園區巡視發現即時撲滅，未釀大災。記者劉星君／翻攝
連假期間小朋友在林後四林平地森林園區林下點火嬉戲，險釀森林火災，所幸園區巡視發現即時撲滅，未釀大災。記者劉星君／翻攝

位在屏東縣潮州鎮的林後四林平地森林遊樂區「禁止使用明火」，今天下午3點多，11、12歲男童兄弟倆竟拿起打火機玩火，起初糟園區人員勸阻，未料趁園區人員離開後，又繼續點火嬉戲，險釀森林火災

林務局屏東林區管理處今指出，今天下午3點多，11、12歲男童兄弟倆在園區落葉區內用打火機玩火，一開始被園區管理人員發現後勸阻，未料趁管理人員離開，又繼續點火，沒想到落葉起火後，兩人很驚嚇，趕緊用腳踩，讓火勢一度變大，園區人員發現後，趕緊撲滅，幸好未釀大火，家屬事後帶孩子們與園方致歉。

屏東林管處提醒，林後四林是面積廣達85公頃平地森林，最近沒下雨，樹木落葉減少水份蒸散，是防禦乾旱氣候的生存自然機制。林下秋瑟感的落葉景象，成為拍照最佳背景，但是乾枯的落葉易燃，呼籲大家在平地森林園區內不要用火、不要用火、不要用火，避免發生火災。

屏東林管處指出，每年的10月至翌年4月是南台灣乾燥季節，久旱未雨讓水情吃緊，林地都是乾燥的狀況。連假期間小朋友在林後四林平地森林園區林下點火嬉戲，險釀森林火災，所幸園區巡視發現即時撲滅，未釀大災。

屏東林管處呼籲，乾燥季節，樹木及地面十分乾燥，千萬不要在森林任意引火，禁止使用火烹煮，以免引發森林火災，還得消耗不少水資源來滅火。林後四林平森園區向樹木學習，自3月1日起至乾燥季節結束，園區二峰圳渠道將控制減少出水量，請遊客見諒一起度過乾旱季節。

連假期間小朋友在林後四林平地森林園區林下點火嬉戲，險釀森林火災，所幸園區巡視發現即時撲滅，未釀大災。記者劉星君／翻攝
連假期間小朋友在林後四林平地森林園區林下點火嬉戲，險釀森林火災，所幸園區巡視發現即時撲滅，未釀大災。記者劉星君／翻攝
林後四林平地森林園區是面積廣達85公頃平地森林，最近沒下雨，樹木落葉減少水份蒸散，是防禦乾旱氣候的生存自然機制。圖／屏東林管處提供
林後四林平地森林園區是面積廣達85公頃平地森林，最近沒下雨，樹木落葉減少水份蒸散，是防禦乾旱氣候的生存自然機制。圖／屏東林管處提供

屏東縣 火災

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