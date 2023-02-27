澎湖快艇下水「擲吉撒幣」 港區滿滿人潮爭睹撿拾
澎湖一艘新建海上休閒快艇，今天在強風中下水首航，船主鄭光博在馬公西衛港區擲吉首見撒幣，總計撒了每個20元的紅包有5萬元之多，期為新船討吉利，讓港區滿滿人潮爭撿。
在澎湖從事營建有成的鄭光博，熱愛海釣休閒，在事業有成之餘，去年斥資近新台幣500萬元由「馬公E船工舫」客製化訂購快艇，下午快艇下水駛返馬公西衛港，未來作為海釣海上休閒之用。
這艘命名為「好悠居」快艇，下午3時在3艘友船護持下緩緩駛抵西衛港，頓時鞭炮、煙火此起彼落，由於友人先前在臉書預告，快艇沿著港區碼頭擲吉撒幣，碼頭邊滿滿人潮，有人拿著簍子、雨傘、紙箱爭搶「接吉」，場面相當熱鬧。
鄭光博表示，今天新船下水首航，擲吉物品包括有炸棗、糖菓、餅乾等800斤，最重要是還撒了2個10硬幣幣的紅包，意喻「好事成雙」，總計有5萬元之多，期為新船討吉利。
這艘快艇建造近1年，船長36尺、寬10尺，船體有申請專利，配置有2具300匹馬力，航速最快可達近48浬，最多可搭載18人。今天在陣風8級以上還維持在42浬，平穩航行進港。
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