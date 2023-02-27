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遊民專挑超商乞討還隨地便溺 地方不堪其擾PO文控訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
警方獲報到高雄仁武區仁慈公園將人查獲到案。記者陳弘逸／翻攝
警方獲報到高雄仁武區仁慈公園將人查獲到案。記者陳弘逸／翻攝

高雄44歲男遊民，經常在仁武區某超商乞討、大小便，甚至涉嫌偷竊，讓店家與附近民眾不堪其擾，還有網友將此事PO上臉書地方社團，隨即引發關注，警方今天獲報，將這名遊名查獲到案，將涉嫌不法事證依法函送，至於隨地便溺，違反廢棄物清理法則函送環保單位裁罰。

有網友今天在臉書社團「{仁武人}大小事」貼文指，都沒有地方人士能幫忙處理嗎，每天擾民，打擾店家，真的很困擾，一直被騷擾，報警還是一樣？還說，頭痛從一開始的同情到後面的不可理解與容忍。

警方網搜發現貼文後，向貼文者關切，另仁武警分局澄觀派出所員警今天中午11時也接獲報案。報案人指稱，男子步行到仁武區仁忠路某間超商內，先是向顧客乞討要錢吃飯，員警獲報到場，他已先行離開。

後又有人指稱，男子經常在該超商周遭騷擾顧客、拿取食物及乞討金錢，還曾傳出點餐不付錢，偷竊等情形，更誇張的是還會隨地便溺，影響店家做生意。警方蒐集相關事證後，便在今天下午2時許，到仁武區仁慈公園將男子查獲到案。

經瞭解，這名男子無業，平常就在仁慈公園一代遊蕩，關於涉嫌未經他人同意拿取食物、竊盜及違反社會秩序維護法部分，警方將依法移送，另在超商附近隨地便溺，將依反廢棄物清理法函送環保單位裁罰。

警方獲報到高雄仁武區仁慈公園將人查獲到案。記者陳弘逸／翻攝
警方獲報到高雄仁武區仁慈公園將人查獲到案。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名44歲男遊民，經常在仁武區某超商乞討、大小便，地方不堪其擾將此事PO上臉書。圖／取自臉書社團
高雄一名44歲男遊民，經常在仁武區某超商乞討、大小便，地方不堪其擾將此事PO上臉書。圖／取自臉書社團

超商 遊民 竊盜 高雄市

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