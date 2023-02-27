228連假民眾出遊 高雄景區、渡輪湧逾萬人

228連假高雄出遊車潮增，高雄流行音樂中心、澄清湖風景區湧入上萬人到訪，高雄渡輪單日也有2、3萬人搭乘。國道燕巢、鼎金路段今天一度車多壅塞，下午3時後陸續有北返車潮。

高雄市文化局今天接受中央社記者訪問表示，高雄流行音樂中心連假前2天已湧入近2萬5000人次，紅毛港文化園區也有2700人次入園，較去年同期成長逾2倍。

此外，高雄澄清湖風景區也吸引民眾賞花遊湖，台灣自來水公司第七區管理處統計，前2天湧入約1萬6000人次，今天預估將有7000人次。

228連假期間，前往旗津的渡輪也出現排隊人龍，高雄市輪船公司統計，連假第一天25日有2萬4000多人次，昨天有3萬6000多人次最多，今天預估約有2萬7、8000人次搭乘。

高速公路局今天發布訊息，上午10時多，國10號東向燕巢系統路段壅塞，回堵約9公里；另外上午11時多國1北上鼎金系統到高科路段也出現車多壅塞。

高雄市交通局智慧運輸中心對中央社記者表示，今天上午高速公路中正、九如交流道周邊車流稍多，國道1號楠梓、岡山北向、國道10號鼎金系統至左營雙向、仁武至燕巢系統東向均出現車多，時速減緩至約4、50公里。

交通局指出，下午3時許北返車潮陸續湧現，但市區往高速公路交流道還算車流順暢。不過旗山老街、佛光山、義大世界、大樹舊鐵橋、崗山之眼、旗津、壽山動物園、駁二特區等周邊停車場仍已滿位。