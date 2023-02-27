創意宋江陣頭大賽六強名單出爐 爭奪80萬獎金

2023全國創意宋江陣頭大賽25、26日連2天在內門南海紫竹寺辦初賽，今年首度開放學校以外團體報名參加，不分世代精采結陣是最大特色。

主班單位表示，此次有來自西螺七崁武術的兄弟姐妹檔，及在北台灣耕耘民俗武藝及陣頭文化的團隊，還有以豐富故事鋪陳並結合在地特色紅面獅陣的學校等，觀賽人潮多，掌聲不絕於耳。

經過激烈的2天初賽，評審宣布入圍決賽六強包含晨曦武藝表演團、台南市立六甲國中、國立台南大學、龍武傳藝坊、鳳舞薪傳－西螺鳳山館、樹德傳藝等6支隊伍，將在3月4日決賽擂台一決高下。

初賽第一天5支隊伍有首度參賽的西螺七崁武術文教基金會，得到來自社區支援，及武術高強的里長和畢業學長姊指導，陣頭融入地方獨有的西螺武術文化。來自桃園的晨曦武藝表演團融合傳說、歷史，結合宋江陣、舞獅、戲劇、音樂，演繹團結與共存的主題。台南市立六甲國中以神、人、獸、自然與戰爭的劇場編排，演繹「傳統，即是創意歷經時代累積而成」概念。來自知名崑濱伯的故鄉台南後壁，菁寮國中小聯隊分進合擊展演藝陣源流重要陣式，讓文化新芽生生不息。曾獲得第三代王者之璽殊榮的國立台南大學，是台灣民俗體育的重要推手，表演出神入化的招牌龍陣，王者團隊來勢洶洶。

26日初賽第二天，現場依舊人潮滿滿，有來自台南的龍武傳藝坊，結合舞龍舞獅、獨輪車及現代舞，詮釋來自常民生活中的各種慶典。來自西螺的第二支隊伍鳳舞薪傳－西螺鳳山館，以「池王除瘟，正氣防疫」主題，結合藝術劇團舞蹈，表達宋江藝陣正氣驅散疫情意涵，展現「讓武術創造更高的價值，製造更多感動人的故事」，演出生動，讓現場民眾深受感動。樹德傳藝參賽成員包含菲律賓、馬來西亞外籍生，突破宗教及性別框架，親近台灣陣頭、武術及廟會文化。

評審長謝志忠是國家A級民俗體育運動教練，和擔任副評審長的九天民俗技藝許振榮團長，彙整其他6位評審意見，認為各隊伍的鼓陣、舞蹈律動表現平均很好，獅陣也有模有樣，畫臉也展現創意，即使是國小生基本功也非常到位。評審長也說，各隊特色鮮明，暌違3年再度舉辦盛會，參賽者相當熱血，期待明年能有更多團體隊伍來參賽。

一整天的創意宋江陣頭大賽，還穿插市府觀光局特別邀請的特色團隊，有剛從法國尼斯嘉年華表演甫歸國的「地嶽殿吉勝堂八家將」，帶來獨創四星陣法和雙龍拜塔及牛角家將帽，還有培育戲曲表演藝術人才的「國立台灣戲曲學院」、融合武術與民俗舞蹈並有「最美宋江陣」之稱的中華藝術學校等，讓民眾看得大呼過癮。