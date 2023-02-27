高雄敬老卡搭公車月享999次免費 看似霸氣議員批華而不實

每個縣市敬老卡補助使用規範不同，高雄敬老卡可享公車每月999次免費，市議員陳麗娜批，這簡直是華而不實政策，看起來霸氣卻用不到，也不好用，反觀雙北、台中、南投等其他縣市敬老卡能用於搭計程車，還能跨縣市使用，相對貼心好用。

「要長輩一個月搭到999次根本不可思議！」陳麗娜說，高雄敬老卡12年前祭出可享每月999次公車免費福利，加上捷運半價，卻沒納入計程車，許多長輩抱怨敬老卡讓人無感，乘車優惠應要以使用者需求出發，可設定一定額度讓使用者去扣，才能真正鼓勵使用，也更務實，要求社會局通盤檢討。

高雄市社會局長謝琍琍說，高雄城鄉差距大，如何在原有福利不縮水情況下增加計程車等使用項目，社會局會好好思考調整方式。

高雄市社會局老人福利科長方麗珍說，高雄市老人在今年元月已突破50萬人，預計在民國114年達到人口的20%，也就是2年後，高雄每5人就有1人是老人，高齡化已成不可逆趨勢。

方麗珍說，長輩屆滿65歲前夕，會透過各地區公所發出給長輩的一封信，鼓勵長輩到公所申請敬老卡，目前全市共發出43萬張敬老卡，主要福利在交通補助，包含搭全台各地捷運享半價，每月可搭高雄市內公車999次。