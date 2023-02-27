獨愛北大武山 男子已登頂175次幾乎週週報到

挑戰百岳是不少愛山人的共同目標，高雄市新興國小體育衛生組長蘇峰賢已登55座百岳，最鍾情北大武山，已登頂175次。他說，北大武山有許多美景，也是心中最難爬的「聖山」。

蘇峰賢第一次登北大武山是29年前，而今幾乎週週都到北大武山報到。蘇峰賢告訴中央社記者，早期他要花2至3天才能登頂，現在單攻約7小時就可以來回。他說，175次是目前的紀錄，而這項紀錄會持續改寫。

蘇峰賢現已攻頂逾55座百岳，鍾情北大武山的原因除了離家近，巍峨俊秀的山峰美景也是原因。蘇峰賢說，北大武山山路曲折多險，「想知道朋友能不能深交，就把朋友帶去爬山，看能不能互助就能判斷」。

談起百餘次北大武紀錄，蘇峰賢細數山上美景，他說，北大武山擁有許多美麗，除了最知名的雲海，還有湖泊與奇木。他更為奇木命名，像是將一棵枯掉的鐵杉命名為「婆娑少女舞者」，還有一棵美到有如山水畫裡的大樹，稱做「旋轉鐵杉」。

蘇峰賢曾在屏東縣瑞光國小教書，當時自告奮勇帶學生登頂北大武，至今仍是不少學生津津樂道的回憶。他說，有不少人喜歡找他一起登山，自己也常帶親友登頂，「登山能夠改變人很多的想法，讓人勇於面對人生不同的挑戰」。