拉阿魯哇族年度盛典登場 首次採直播就突破260萬觀看

台灣原住民族第15族拉阿魯哇族，年度最大祭儀聖貝祭，今天在高雄市桃源區美蘭社祭儀場舉行；同時邀請美國在台協會高雄分處長黃東偉、關島台灣辦事處長嚴樹芬等人出席。今年首次採同步線上直播，讓更多人能一同認識完整部落傳統祭典，同步保存部落文化。

出席祭典的市府秘書長郭添貴說，拉阿魯哇族為台灣16族原住民中的第15族，以及第16族卡那卡那富族，都是在2014年6月獲「正名」；雖族群人數不多，但屢屢代表高雄參加各項競賽屢獲佳績，也曾獲冠軍，不僅是該族光榮，也是高雄的榮耀。

郭添貴還說，高雄那瑪夏、桃源及茂林區分布16族原住民，擁有台灣完整的原住民族群，透過深耕為題，與聖貝祭結合，今年更首次採同步線上直播，上午已累積突破260萬觀看，盼能讓族群文化、語言等各方面，能繼續紮根。

首次造訪桃源區的美國在台協會高雄分處長黃東偉說，雖然是第一次來，不過已感受到當地的熱情與情誼，還說人與人之間的交流，是美國與台灣關係的基石，再加上美國重視多元化、平等、包容，也這是美台共同的價值觀。

關島台灣辦事處長嚴樹芬分享，關島17萬居民中，有7萬莫羅族人為當地原住民，來自南島語系，台灣則是南島語系的起源，跟原住民是兄弟之邦，兄弟之誼。

嚴還說，今天就是代表關島原住民來台見證阿魯哇族聖貝祭，及對傳統文化保存的成果，更盼未來能代代相傳，生生不息。