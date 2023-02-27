連假高雄迎好天氣！高流駁二紅毛港旗山車站湧人潮

228連假，高雄有陽光好天氣相伴，文化景點湧現人潮！高雄市文化局表示，高雄流行音樂中心連假前2日已湧入近2萬5千人次；旗山車站參觀人數破千，對比去年人數大幅提升一倍；紅毛港文化園區連續兩天就湧入2700人次入園，相對於去年成長超過2倍。

相較於連假北部陰雨濕涼的天氣，南部氣候較為晴朗舒適。高流連假前2日已湧入2萬5000人次，遊客們除了到訪高流欣賞獨特建築，黃昏及夜間愛河灣的璀璨夜景，也吸引不少遊客。烏俄戰爭一周年，高流在連假晚間串聯愛河智慧燈光點亮藍黃色，在藍黃的烏克蘭國旗顏色映照下，為終結戰爭祈福。

駁二藝術特區迎來滿滿出遊人潮，陽光露臉，天氣舒適，遊客絡繹不絕，其中以親子家族來客居多，外籍旅客也較過去增加不少。駁二戶外市集最受青睞，擠滿觀看表演與逛逛的群眾，駁二戶外藝術作品也成為民眾紛紛拍照打卡的場景。駁二也呼籲市民多搭乘大眾運輸工具，可減少等候停車的時間。

文化局說，旗山車站首次推出限定文創驚喜盲包<看hashtag選盲包＞，利用現今社群媒體流行的”#”作為主要構想，其中以#我是站長#沒有我沒開過的火車作為此系列中最佳賣點之一，另外還有#學生的好夥伴、#療癒性小物、#超級鐵道迷、#一旗去郊遊、#食:器皿等多種盲包可選擇。連假首日參觀人數破千人，對比去年人數大幅提升一倍。

鳳儀書院今年新春期間首次與Kkday平台推行鳳儀票券及餐飲組合優惠，也吸引不少遊客利用線上購票入園。2月22日適逢文昌帝君聖誕，於228連假推出限量贈畫糖活動，昨、今天也推出超輕土Q版公仔體驗課程，許多人帶著一家大小至鳳儀書院參觀、拍照，參訪拜文昌帝君，並點上一盞文昌智慧燈祈求新的一年工作順利、學業進步。

紅毛港文化園區連續兩天湧入2700人次入園，相對於去年成長超過2倍，主要是疫情相較去年穩定，加上高雄氣候宜人，適合戶外踏青。園區獨特的高字塔建築、大船入港景觀，也讓遊客驚豔。不少爸爸媽媽特地帶小孩來體驗古早味的跳格子、打陀螺、踩高蹺，可旋轉360度的高字塔旋轉餐廳也幾近客滿，預估連假4日可吸引超過6千人次到訪。228當日特別舉辦「蟹甲還鄉傳統產業體驗」，推出多項活動，包含結網補線教學、海洋動物彩繪、俚語教學獎品大放送、認識螃蟹有獎問答等，歡迎大家相約來體驗傳統漁村文化。