拉阿魯哇族聖貝族語之夜 熱鬧互動high翻桃源區

2023年拉阿魯哇族聖貝族語之夜生根（tumaramii），今天在桃源區美蘭部落聖貝祭儀場舉行，邀請各族群青年會、大專院校原民學生齊聚展演，不同族群交流互動多，熱鬧氣氛high翻桃源區。

明天上午10點在桃源區高中里美蘭社祭儀場舉行拉阿魯哇族辦聖貝祭，是活動重頭戲。市府秘書長郭添貴、關島台灣辦事處、美國在台協會高雄分處將參與，主辦單位預告，祭儀場中有一罈以姑婆芋葉覆蓋的酒甕，將以弓箭刺穿姑婆芋葉開甕，相當特殊。

今年聖貝祭有一系列的活動，包含2月10日至12日的拉阿魯哇族語文化營，2月26日上午在桃源里四社部落舉辦雁爾社聖貝祭，下午有傳統技能技藝競賽，凝聚部落族人情感，晚間在高中里美蘭祭儀場有聖貝族語之夜，邀請來自不同族群青年會或大專院校原民社團，進行族語及樂舞文化交流。2月27日則在美蘭部落舉行濃縮成一天的傳統美瓏社聖貝祭祭儀，由主祭帶領眾人進行每一項儀式。

今天晚間的聖貝族語之夜也很有可看性，邀請不同族群青年團體的文化展演，透過樂舞與服飾文化的分享，認識不同部落不同族群的文化意涵。

拉阿魯哇文教協進會協會邀請到達吉亞勒青年會、茂林青年會、高師大原專班、賽德克青年會、東部青、東華大學原住民族學院舞團、三和青年會、金禾雅、台玖線樂團、大龜文青年會、義守大學、台師大、北里青年會來做展演，有排灣、魯凱、賽德克、拉阿魯哇、布農族等族群大融合，透過歌曲、服飾、樂器、舞蹈等，青年們都有深入交流。

高雄市原民會主委阿布斯指出，高雄原鄉擁有多個原住民族族群，拉阿魯哇族是第15族，也是高雄特有族群，藉由跨區跨族群族語的文化交流，讓高雄市原住民青年更活躍、更團結，一同為文化傳承努力，鼓勵青年們互相交流，用力唱自己歌、跳自己舞。