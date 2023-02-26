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屏縣觀賞魚國際交流賽 冠軍神仙魚有人喊價20萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
獲神仙魚冠軍的薛瑋均去年也拿下冠軍，今年冠軍神仙魚有人喊價20萬元，但他不會賣「每隻魚都是獨特的」。記者劉星君／攝影
獲神仙魚冠軍的薛瑋均去年也拿下冠軍，今年冠軍神仙魚有人喊價20萬元，但他不會賣「每隻魚都是獨特的」。記者劉星君／攝影

第5屆屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流賽今年有來自9個國家地區、700多組參加，分別有孔雀魚、鬥魚、神仙魚與米蝦，四個項目都由台灣獲冠軍，縣長周春米今頒獎，獲得神仙魚冠軍的薛瑋均去年也拿下冠軍，今年冠軍神仙魚有人喊價20萬元，但他不會賣「每隻魚都是獨特的」。

縣議員許展維說，台灣觀賞魚產業屏東產地就占7成，一年有超過10億活體外銷，周邊產值累計近40億元，觀賞魚技術研究相當專業。今下午縣長周春米頒獎，孔雀魚總冠軍陳奕瑞、鬥魚總冠軍林鉢承、神仙魚薛瑋均、米蝦總冠軍蔡靜芳。

米蝦總冠軍蔡靜芳原本從事線上遊戲玩家相關工作，6年前因小孩子喜歡米蝦而投入，後來變成她的興趣，也因為太喜歡，轉為正職投入養殖產業，蔡靜芳說，她的室內養殖蝦場有300多缸規模，外銷日本、香港、新加坡與美國，米蝦的價格雖然不高，1隻只有10幾元，但是買的人多，累積下來也很驚人。

孔雀魚冠軍的陳奕瑞開水族館，他說，孔雀魚很漂亮，千變萬化，如何讓孔雀魚的基因穩定度高是技術關鍵，出口一對約2、3千元台幣。獲得冠軍的孔雀魚出勝在於黃色的色澤搶眼、紋路細緻度高。

拿下神仙魚冠軍的薛瑋均去年也獲冠軍，29歲薛瑋均念生物科技碩士，投入觀賞魚產業10年，去年冠軍神仙魚有人喊價18萬，今年獲冠軍已有人開價20萬，他不會賣，「每隻魚都是獨特的」，這兩個冠軍神仙魚是兄弟。

薛偉均說，今年獲冠軍神仙魚是白子紅色系列，堪稱「萬中選一」，神仙魚白子要讓紅色著色很困難，跟其他魚種不同，與魚的基因、飼養環境都有相關。

農業處指出，屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流賽已連續辦5年，每年皆有新品種參與賽事，參觀人次已超過6萬人，推廣觀賞魚飼養風氣，帶動觀賞魚產業發展及商機。今年比賽現場更有熱博期間所展示122缸彩魚新視界各類觀賞魚、蝦及蛙類，也成為本次賽事的亮點，除了讓各方水族玩家同台競技外，場館具可看性。

獲得孔雀魚總冠軍的陳奕瑞。記者劉星君／攝影
獲得孔雀魚總冠軍的陳奕瑞。記者劉星君／攝影
獲神仙魚冠軍的薛瑋均去年也拿下冠軍，今年冠軍神仙魚有人喊價20萬元，但他不會賣「每隻魚都是獨特的」。記者劉星君／攝影
獲神仙魚冠軍的薛瑋均去年也拿下冠軍，今年冠軍神仙魚有人喊價20萬元，但他不會賣「每隻魚都是獨特的」。記者劉星君／攝影
第5屆屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流賽今天由縣長周春米（右三）頒獎給四個項目總冠軍，右起分別為孔雀魚陳奕瑞、神仙魚薛瑋均、米蝦總冠軍蔡靜芳、鬥魚總冠軍林鉢承。記者劉星君／攝影
第5屆屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流賽今天由縣長周春米（右三）頒獎給四個項目總冠軍，右起分別為孔雀魚陳奕瑞、神仙魚薛瑋均、米蝦總冠軍蔡靜芳、鬥魚總冠軍林鉢承。記者劉星君／攝影

屏東縣 周春米

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