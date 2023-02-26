屏縣觀賞魚國際交流賽 冠軍神仙魚有人喊價20萬元
第5屆屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流賽今年有來自9個國家地區、700多組參加，分別有孔雀魚、鬥魚、神仙魚與米蝦，四個項目都由台灣獲冠軍，縣長周春米今頒獎，獲得神仙魚冠軍的薛瑋均去年也拿下冠軍，今年冠軍神仙魚有人喊價20萬元，但他不會賣「每隻魚都是獨特的」。
縣議員許展維說，台灣觀賞魚產業屏東產地就占7成，一年有超過10億活體外銷，周邊產值累計近40億元，觀賞魚技術研究相當專業。今下午縣長周春米頒獎，孔雀魚總冠軍陳奕瑞、鬥魚總冠軍林鉢承、神仙魚薛瑋均、米蝦總冠軍蔡靜芳。
米蝦總冠軍蔡靜芳原本從事線上遊戲玩家相關工作，6年前因小孩子喜歡米蝦而投入，後來變成她的興趣，也因為太喜歡，轉為正職投入養殖產業，蔡靜芳說，她的室內養殖蝦場有300多缸規模，外銷日本、香港、新加坡與美國，米蝦的價格雖然不高，1隻只有10幾元，但是買的人多，累積下來也很驚人。
孔雀魚冠軍的陳奕瑞開水族館，他說，孔雀魚很漂亮，千變萬化，如何讓孔雀魚的基因穩定度高是技術關鍵，出口一對約2、3千元台幣。獲得冠軍的孔雀魚出勝在於黃色的色澤搶眼、紋路細緻度高。
拿下神仙魚冠軍的薛瑋均去年也獲冠軍，29歲薛瑋均念生物科技碩士，投入觀賞魚產業10年，去年冠軍神仙魚有人喊價18萬，今年獲冠軍已有人開價20萬，他不會賣，「每隻魚都是獨特的」，這兩個冠軍神仙魚是兄弟。
薛偉均說，今年獲冠軍神仙魚是白子紅色系列，堪稱「萬中選一」，神仙魚白子要讓紅色著色很困難，跟其他魚種不同，與魚的基因、飼養環境都有相關。
農業處指出，屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流賽已連續辦5年，每年皆有新品種參與賽事，參觀人次已超過6萬人，推廣觀賞魚飼養風氣，帶動觀賞魚產業發展及商機。今年比賽現場更有熱博期間所展示122缸彩魚新視界各類觀賞魚、蝦及蛙類，也成為本次賽事的亮點，除了讓各方水族玩家同台競技外，場館具可看性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言