屏菸「大武門」音樂祭 兩天湧入三萬人潮

一連兩天於屏菸1936文化基地舉辦「大武門」音樂祭，繼首日嗨翻全場，今天邀請金音獎史上最年輕入圍者「潮州土狗」以及壓軸金曲歌王「蛋堡（Soft Lipa）」，六組嘻哈經典音樂人再度引燃現場氣氛，兩天聚集三萬人潮。縣長周春米到場為街舞大賽的參賽好手們歡呼打氣，盼透過「大武門」盛會，讓屏菸成為嘻哈文化、街頭藝術的基地。

大武門音樂祭第二天持續吸引眾多樂迷、熱愛街舞年輕族群共襄盛舉，縣長周春米今下午現身街舞比賽舞台，為尬舞好手們加油，並與樂迷欣賞屏東歌手「潮州土狗」的演唱，與際藝術家共創塗鴉藝術。

周春米說，「大武門」音樂祭是歡慶屏菸周年全新潮流品牌，以屏東為根基，串起台灣嘻哈音樂、塗鴉藝術以及潮流文創品牌，希望讓屏東成為嘻哈文化的橋樑，吸引更多出色的藝術家前來與在地文化切磋。

活動率先由全能創作歌手「Jinbo」，帶來新發行專輯《沒有靈魂的軀殼》的開門歌曲〈Devil〉，及經典作品〈I Love U so〉等歌，他也分享自己做音樂的心路歷程，鼓舞在場所有嘻哈樂迷；緊接由玖壹壹官方唯一師妹「縉 Jin」，網路上有著「最美嘻哈公主」封號，首次獻唱未發行的新歌〈深夜對視〉、〈漫漫長路〉，粉絲激動不已。

接著由「潮州土狗」演唱一連串的重拍單曲「50元的檳榔」、「假面甜心」、「反毒大使」等歌，所有樂迷也瘋狂的跟著節奏跳躍，頓時讓現場成為一個巨大戶外舞廳。

後半場由新生代台饒舌重唱組合「Multiverse」接力登場，限定嘉賓「DREW」也驚喜出場，出生屏東「DREW」在演出中大喊「我回來了！」接著是世大運指定DJ「DJ Mykal a.k.a.林哲儀」，他特別為大武門音樂祭選出最適合本土也具有潮流代表的音樂，並以其獨特的混音性格融合各種台灣元素，收服了在場所有樂迷，壓軸上場的是金曲歌王「蛋堡（Soft Lipa）」。