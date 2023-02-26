屏東熱博累逾182萬人次 高雄來的一家三口破入園紀錄

2023屏東熱帶農業博覽會從1月14日開幕至2月28日，為期45天，進入倒數，228連假人潮湧入，今天入園總人逾183萬人次創下歷屆新高，今天入園時破紀錄的幸運兒是來自高雄鳥松區張柏章一家三人，直呼當下「很驚訝」，照著排隊入場，沒想到獲得大禮。

農業處指出，今年熱博主題配合兔年打造卡娜赫拉的小動物樂園，格外吸引親子客群，春節連假長達10天及疫情解封旅遊效應，開幕後13天即創下一百萬遊客入園人次紀錄。

熱博活動進入倒數，2018年熱博彩繪稻田以凱蒂貓為主題，當年入園人次是182萬1398人次，今天中午打破2018年入園人次紀錄，破紀錄者是來自高雄鳥松區一家三口，張柏章與妻子帶著5歲兒子來到熱博。前一個與後一個入園者，農業處也有贈送禮物。

張柏章說，當時排隊入園，不知道今天有破紀錄活動，當時宣布時「嚇了一跳」，這是第一次來熱博。張妻說，今年主題是卡赫那拉的小動物，彩稻很吸睛。

縣長周春米今下午也頒發好禮給破紀錄入園的幸運兒，可以獲得墾丁亞曼達會館住宿券一張、熱博禮品籃、天使花園蘭花禮盒、熱博南瓜、勝利星村人氣餐廳餐券及卡娜赫拉的小動物公仔等豐富贈品。

縣長周春米說，歡迎大家228連假到熱博，可多搭乘大眾運輸工具，屏東火車站前有接駁公車至熱博園區，以避免塞車之苦。