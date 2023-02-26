澎湖海象惡劣越界中國漁船駛近西吉嶼避風 海巡驅離
澎湖在凜冽東北季風吹襲下，海域出現10級以上陣風，卻仍有多艘中國漁船越界作業並駛近西吉嶼近岸避風，海巡署出動的「新竹艦」與「屏東艦」等千噸級艦，強勢驅離，讓海域恢復淨空。
海巡署金馬澎分署表示，228連假期間，澎湖海域出現高達11級以上的陣風，七美嶼南方海域，卻仍出現有越界的中國漁船進行拖捕作業，以避風之名駛近望安無人島的「西吉嶼」近岸海域避風，海巡署出動千噸級「屏東艦」前往驅離，連駐守台北港最大的4000噸級「新竹艦」也接手加入，在強風巨浪中進行驅離澎湖海域。
澎湖地區東北季風強勁，部份行道樹都不敵強風，應聲倒地，海上風浪更是惡劣，海巡隊所屬的百噸級巡防艇，則因風浪過大，在考量人船安全下，在七美港駐守待命，由千噸級艦艇進行驅離作業。
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