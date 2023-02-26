快訊

澳洲軍機低空進我防空識別區？空軍：純屬臆測

獨／戲說女星出家遁入空門 首度現身留三分頭原因曝光

證實傳聞！主嫌曝88槍擊案犯案動機 不滿郭再欽「動用警政關係」

澎湖海象惡劣越界中國漁船駛近西吉嶼避風 海巡驅離

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖在凜冽東北季風吹襲下，海域出現10級以上陣風，卻仍有多艘中國漁船越界作業並駛近西吉嶼近岸避風，海巡署出動的「新竹艦」與「屏東艦」等千噸級艦，強勢驅離，讓海域恢復淨空。

海巡署金馬澎分署表示，228連假期間，澎湖海域出現高達11級以上的陣風，七美嶼南方海域，卻仍出現有越界的中國漁船進行拖捕作業，以避風之名駛近望安無人島的「西吉嶼」近岸海域避風，海巡署出動千噸級「屏東艦」前往驅離，連駐守台北港最大的4000噸級「新竹艦」也接手加入，在強風巨浪中進行驅離澎湖海域。

澎湖地區東北季風強勁，部份行道樹都不敵強風，應聲倒地，海上風浪更是惡劣，海巡隊所屬的百噸級巡防艇，則因風浪過大，在考量人船安全下，在七美港駐守待命，由千噸級艦艇進行驅離作業。

海巡署 澎湖 東北季風

延伸閱讀

船形新地標服務再出航 布袋海巡新建廳舍落成打卡熱點

相關新聞

連假衝高雄曬太陽、壽山動物園紅不讓 4天連假估日湧8千人

228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。動物園統計，昨天有7000多人次入園，...

屏東燈節逾2百萬人次閉幕倒數 縣府預告4月兩場音樂祭

2023屏東燈節倒數計時，縣府昨天晚間縣民公園燈區邀請國內知名表演團體「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇...

2023屏東熱博今中午預估破182萬人次 刷新歷年紀錄

2023屏東熱帶農業博覽會1月14日開幕至2月28日為期45天，今年開園第13天大年初五1月26日突破百萬人潮，熱博接近...

高雄近期新建40座公車候車亭 今年再拚50座

高雄市許多公車候車空間缺乏候車亭或座椅，長輩坐在分隔島等車危險又克難，議員促市府改善，學者則建議候車亭避免設在分隔島。交...

連假高雄「神農市集」登場 產銷履歷農產讓民眾安心買

228連假登場，高雄市農業局昨、今兩天在凹子底森林公園舉辦「神農市集」，人氣、買氣超旺，各家農會與優選小農都搬出自家的高...

「南島天光」融合多元族群文化 再掀屏東燈節熱潮

屏東燈節進入倒數，不少民眾趁連假賞燈，燈區之一的縣民公園昨晚由團隊「舞鈴劇場」帶來壓軸鉅獻，融合多元文化演出「南島天光」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦