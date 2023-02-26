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南迴醫療優化 高醫肝膽胰內科醫師駐診大武衛生所

中央社／ 台東縣26日電

提升南迴4鄉鎮醫療品質及急重症緊急處理，台東縣政府邀請高雄醫學大學醫療團隊進駐大武鄉衛生所，提供專科門診服務，其中肝膽胰內科醫師黃志富甚獲鄉親好評。

「民眾的聲音我們聽到了！」縣長饒慶鈴表示，從大武到市區醫院距離逾50公里，往南到枋寮醫院也逾40公里，為提供鄉親專科醫療，特地拜訪高醫醫療體系尋求協助，簽訂合作備忘錄，讓大武衛生所有24小時緊急救護，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科5G遠距醫療及依民眾需求提供專科會診服務，並可預約專科門診。

饒慶鈴指出，大武鄉衛生所擁有各項服務，包括24小時提供緊急醫療、檢驗與放射服務、5G視訊看診、提供胃鏡及大腸鏡一條龍檢查。

衛生局長孫國平表示，感謝高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊優化台東醫療資源，像是肝膽胰內科醫師黃志富，現擔任消化系中心及肝炎防治中心主任，專長為肝膽胰內科疾病診斷與治療。

黃志富親自操作並當場解說病情，超音波及抽血皆可當日完成，效率大為提升；黃志富也會以淺顯易懂的話語解釋，讓長者聽得明白，衛教民眾從改變生活習慣開始，兼顧民眾需求及看診品質，獲民眾信賴與肯定。

大武衛生所主任林樹婷舉例，曾有民眾因衛生所護理人員發現符合肝篩條件而進行檢查，護理師驚覺民眾身體狀況異常，由肝膽胰內科醫師進行腹部超音波，檢查發現腎臟疑似長腫瘤，立刻協助轉介大型醫院，接受治療中。

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