快訊

他曝有收入後這2項花費很敢花！網點頭：還能無腦薯條加大

桃園口罩盤商遭祝融、15歲少年宣告不治 家屬泛淚無法接受

郭台銘永齡遭控賣高價蛋？ 林楚茵所指「吉品」恐倒果為因

連假衝高雄曬太陽、壽山動物園紅不讓 4天連假估日湧8千人

聯合報／ 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影

228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。動物園統計，昨天有7000多人次入園，預估連假期間每天有8千人次，為避免停車困難，建議搭56號公車，密度每10分鐘一班，可直達動物園大門。

壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。園方提醒，只要落實「三不」：食物不外露、不提塑膠袋及紙袋、不邊走邊吃及戶外飲食，就不用擔心獼猴搶食。

228連假期間，不少家長帶孩子到動物園踏青，也有不少遊客是三代同行，高雄今天天氣晴朗，是出遊好天氣，動物園一開園便吸引大量人車潮。高雄市鼓山警分局在周邊執行交管，2月25日至2月28日萬壽路全線進行單行管制。

不少遊客開車出門想進動物園，發現停車場已全滿，部分人決定放棄入園。壽山動物園主任莊絢智建議，前往動物園最佳交通方式是搭56號公車，56號公車可從捷運橘線鹽埕埔站、台鐵高雄火車站、輕軌文武聖殿站讓遊客上車，載遊客直達動物園門口，返程一樣可搭56號公車，載遊客到捷運橘線鹽埕埔站、台鐵高雄火車站、輕軌文武聖殿站下車。

高雄壽山動物園去年12月16日重新開放入園，為確保參觀品質，預約票目前每天有3000個名額，今年2月期間每天現場開放500張票供現場購票，加上一些免票對象，園方統計昨天湧入7000多人次，預估今天及未來2天連假，每天將有8000千人次遊客入園。

高雄市觀光局統計，228連假期間市區旅館平均住房率約8成，部分甚高達9成，較去年同期增加5至10%。景區部分，預估這波冷氣團過後，出遊人潮會明顯湧現，動物園4天連假預約早已額滿，4天連假累計可超過3萬人次參觀。

高雄市旅館公會理事長周文彬表示，228連假前2天高雄住房率超過6成，後兩天訂房率不及前2天，這可以理解，因為最後1、2天遊客準備收假。接下來4月還有春假連假及多場演唱會，高雄4月連假訂房預期會比228連假更熱。

壽山動物園有一條440公尺空中走廊，倚靠既有喬木位置而建，遊客可在林蔭間享受陽光灑落的愜意感。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園有一條440公尺空中走廊，倚靠既有喬木位置而建，遊客可在林蔭間享受陽光灑落的愜意感。記者王慧瑛／攝影
228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。記者王慧瑛／攝影
228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園有一條440公尺空中走廊，倚靠既有喬木位置而建，遊客可在林蔭間享受陽光灑落的愜意感。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園有一條440公尺空中走廊，倚靠既有喬木位置而建，遊客可在林蔭間享受陽光灑落的愜意感。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園主任莊絢智建議，前往動物園最佳交通方式是搭56號公車。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園主任莊絢智建議，前往動物園最佳交通方式是搭56號公車。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園的水豚是人氣明星。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園的水豚是人氣明星。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園有一條440公尺空中走廊，倚靠既有喬木位置而建，遊客可在林蔭間享受陽光灑落的愜意感。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園有一條440公尺空中走廊，倚靠既有喬木位置而建，遊客可在林蔭間享受陽光灑落的愜意感。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園的獅子享受日光浴，呼呼大睡。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園的獅子享受日光浴，呼呼大睡。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。記者王慧瑛／攝影
228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。記者王慧瑛／攝影
228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。記者王慧瑛／攝影
228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。記者王慧瑛／攝影

壽山動物園

延伸閱讀

這裡沒塞...228連假第2天 蘇花路廊交通順暢

228連假第2天午後國道10地雷路段曝 建議國5南向傍晚再出發

連假次日出遊「早鳥」車潮再現 屏東警估南下車流高峰午後緩解

影／228連假 麗寶渡假區預估20萬人潮比去年同期成長5到6成

相關新聞

連假衝高雄曬太陽 壽山動物園紅不讓 4天連假估日湧8千人

228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。動物園統計，昨天有7000多人次入園，...

屏東燈節逾2百萬人次閉幕倒數 縣府預告4月兩場音樂祭

2023屏東燈節倒數計時，縣府昨天晚間縣民公園燈區邀請國內知名表演團體「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇...

2023屏東熱博今中午預估破182萬人次 刷新歷年紀錄

2023屏東熱帶農業博覽會1月14日開幕至2月28日為期45天，今年開園第13天大年初五1月26日突破百萬人潮，熱博接近...

高雄近期新建40座公車候車亭 今年再拚50座

高雄市許多公車候車空間缺乏候車亭或座椅，長輩坐在分隔島等車危險又克難，議員促市府改善，學者則建議候車亭避免設在分隔島。交...

連假高雄「神農市集」登場 產銷履歷農產讓民眾安心買

228連假登場，高雄市農業局昨、今兩天在凹子底森林公園舉辦「神農市集」，人氣、買氣超旺，各家農會與優選小農都搬出自家的高...

「南島天光」融合多元族群文化 再掀屏東燈節熱潮

屏東燈節進入倒數，不少民眾趁連假賞燈，燈區之一的縣民公園昨晚由團隊「舞鈴劇場」帶來壓軸鉅獻，融合多元文化演出「南島天光」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦