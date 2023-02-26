連假衝高雄曬太陽、壽山動物園紅不讓 4天連假估日湧8千人

228連假期間，高雄湧入大量遊客及返鄉人潮，去年底重新開園的壽山動物園是人氣熱點。動物園統計，昨天有7000多人次入園，預估連假期間每天有8千人次，為避免停車困難，建議搭56號公車，密度每10分鐘一班，可直達動物園大門。

壽山動物園周邊是台灣獼猴棲地，連假期間遊客眾多，獼猴也毫不怕生滿場跑迎賓，部分遊客還是對獼猴感到害怕，驚叫連連。園方提醒，只要落實「三不」：食物不外露、不提塑膠袋及紙袋、不邊走邊吃及戶外飲食，就不用擔心獼猴搶食。

228連假期間，不少家長帶孩子到動物園踏青，也有不少遊客是三代同行，高雄今天天氣晴朗，是出遊好天氣，動物園一開園便吸引大量人車潮。高雄市鼓山警分局在周邊執行交管，2月25日至2月28日萬壽路全線進行單行管制。

不少遊客開車出門想進動物園，發現停車場已全滿，部分人決定放棄入園。壽山動物園主任莊絢智建議，前往動物園最佳交通方式是搭56號公車，56號公車可從捷運橘線鹽埕埔站、台鐵高雄火車站、輕軌文武聖殿站讓遊客上車，載遊客直達動物園門口，返程一樣可搭56號公車，載遊客到捷運橘線鹽埕埔站、台鐵高雄火車站、輕軌文武聖殿站下車。

高雄壽山動物園去年12月16日重新開放入園，為確保參觀品質，預約票目前每天有3000個名額，今年2月期間每天現場開放500張票供現場購票，加上一些免票對象，園方統計昨天湧入7000多人次，預估今天及未來2天連假，每天將有8000千人次遊客入園。

高雄市觀光局統計，228連假期間市區旅館平均住房率約8成，部分甚高達9成，較去年同期增加5至10%。景區部分，預估這波冷氣團過後，出遊人潮會明顯湧現，動物園4天連假預約早已額滿，4天連假累計可超過3萬人次參觀。