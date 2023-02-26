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屏東燈節逾2百萬人次閉幕倒數 縣府預告4月兩場音樂祭

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。圖／屏東縣府提供

2023屏東燈節倒數計時，縣府昨天晚間縣民公園燈區邀請國內知名表演團體「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。

屏縣府傳播暨國際事務處也搶先預告，屏東燈節結束後，4月屏東迎來音樂浪潮，兩大音樂品牌接棒來襲，獨立音樂盛事的「台灣祭」，4月1日至4月3日在墾丁大灣遊憩區率先登場，五大舞台、百組音樂團隊輪番飆歌。隔周4月7日至4月9日「屏東三大日音樂節」，在屏東市體育館前草皮熱力開唱，三天由13組知名藝人帶來精彩演出，兩場活動都是免費入場，喜愛音樂的朋友絕不能錯過了。

縣長周春米說，屏東辦理活動成為品牌，深植人心，屏東燈節從1月13日開幕迄今，周周活動吸引爆滿人潮，萬年溪、縣民公園、勝利星村三大展區累計湧入超過200萬人次，不少民眾二刷、三刷，228連假閉幕周，歡迎大家把握機會來屏東賞燈。

昨晚演出結合縣民公園工業遺址場域魅力，打造象徵屏東依山傍海的水陸舞台，以春雷乍現巧妙呼應縣民公園主燈「南境之光」的太陽、風、雲、水元素。最後壓軸百米特效煙火，以愛心、2023、翅膀、空中瀑布等各式造型，點亮屏東夜空燦爛，帶給現場觀眾豐富視覺饗宴。

更多屏東展演相關活動訊息，可關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或至屏東縣政府官網查詢。

2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，縣長周春米（右二）出席。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，縣長周春米（右二）出席。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。圖／屏東縣府提供
2023屏東燈節倒數計時，縣府昨晚在縣民公園燈區邀請「舞鈴劇場」結合現地演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。圖／屏東縣府提供

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