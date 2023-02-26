高雄近期新建40座公車候車亭 今年再拚50座
高雄市許多公車候車空間缺乏候車亭或座椅，長輩坐在分隔島等車危險又克難，議員促市府改善，學者則建議候車亭避免設在分隔島。交通局今天宣布，近期完成增設40座候車亭，包括鳳山醫院站、彌陀區公所、瑞祥高中站等，今年目標是建置50座候車亭及60座候車座椅，打造友善乘車環境。
高雄市有4千多處公車站，2010年高雄縣市合併後，每年經費約可增設40座，目前仍不到四分之一站牌有建候車亭。為體恤長輩，有民間機構建造候車椅，或捐椅子供公眾使用，候車亭椅子樣式不一，有礙觀瞻。
高雄市交通局表示，為提升郊區民眾候車友善性，去年於省道沿線多處設置候車亭，其中包括靜和醫院站，利用工程技術克服腹地空間不足等挑戰，設置溝上型候車亭等，藉以提升民眾就醫便利性，也縮小城鄉之間公共運輸服務差距。
南部地區天氣炎熱，為提升民眾的候車舒適度及公車搭乘意願，交通局針對各公車站腹地空間及搭乘運量加以考量，如人行道或路側空間充足則評估設置候車亭；腹地空間不足的公車站位，因地制宜評估設置候車座椅。另，配合高雄市大順一路至大順三路環狀輕軌沿線路段，及左營大路造街工程設置全新候車設施。
市民黃先生說，他常搭公車往返燕巢靜和醫院，公車站位原只有站牌，有了候車亭可以遮風避雨，便利許多，等車過程不再難熬。
成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥說，南台灣天氣熱，豔陽下等公車確實磨人，候車亭環境必須更便民、友善，公車候車亭應盡量避免設置在中央分隔島，如果環境不得已，也別距離路口行人穿越線太遠。市府若重視公共運輸，不應只是爭取中央補助，要持續投資更多資源，改善公車候車亭質量。為避免乘客在候車亭等車過久，公車班次在尖峰時間應加密，縮短候車時間。
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