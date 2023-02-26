連假高雄「神農市集」登場 產銷履歷農產讓民眾安心買

228連假登場，高雄市農業局昨、今兩天在凹子底森林公園舉辦「神農市集」，人氣、買氣超旺，各家農會與優選小農都搬出自家的高品質精選產品，供民眾參觀選購。現場還有安全農業的指標獎項「產銷履歷驗證書授證典禮」、免費的農特產試吃展售會、大樹區農會蔭鳳梨DIY體驗活動及滿額好禮集點贈活動。

農業局表示，安全且可溯源的農產品是趨勢，農業局為食安把關，致力輔導農民參加產銷履歷驗證已超過10年，截至今年1月，全市通過產銷履歷驗證面積達2860公頃、蜂箱2600箱，通過驗證的農戶達2262戶，逐步建立安全農業城市。

為期兩天的「產銷履歷×神農市集」活動，由農業局長張清榮頒發產銷履歷證書，展示輔導成果。蜂農許嘉琪說，蜂蜜的產銷履歷申請過程非常不容易，申請驗證過程繁瑣且嚴格，蜂產品的產銷履歷又比農糧產品還難，但看到產銷履歷對產品的溯源，使得消費者食用上更安心，更加深他對申請產銷履歷的決心，因為這是對消費者及蜂產業負責任的表示。

現場有阿香野蓮農場、裕園農場、汎亞欣農場、沁峯養蜂場、漁人の田、番茄世界、木瓜爸爸、田力溫室蔬果等產銷履歷攤位，展售野蓮、蜜棗、蜂蜜、芭樂、番茄、木瓜、蓮霧等安全農產品，從產地直送消費者手上，一次帶回最新鮮的蔬果。