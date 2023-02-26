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「南島天光」融合多元族群文化 再掀屏東燈節熱潮

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣燈節昨晚「舞鈴劇場」壓軸鉅獻「南島天光」，融入在地多元文化，邀請原住民族部落與多個表演團體，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節昨晚「舞鈴劇場」壓軸鉅獻「南島天光」，融入在地多元文化，邀請原住民族部落與多個表演團體，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。記者張已亷／攝影

屏東燈節進入倒數，不少民眾趁連假賞燈，燈區之一的縣民公園昨晚由團隊「舞鈴劇場」帶來壓軸鉅獻，融合多元文化演出「南島天光」，結合現地將公園變成一座環境劇場，加上長達3分多鐘的煙火秀，為燈節再掀高潮。

縣長周春米說，三大燈區已累計湧入超過200萬人次，此次演出呼應縣民公園主燈「南境之光」的太陽、風、雲、水等元素，將國際級表演帶進屏東，與鄉親共度連假。

周春米說，萬年溪、縣民公園、勝利星村自1月3日亮燈，為期47天的屏東燈節即將落幕，歡迎民眾把握機會，趕在燈節閉幕週賞燈。

屏東縣傳播暨國際事務處表示，「南島天光」劇碼由舞鈴劇場導演、藝術總監劉樂群透過島嶼與民間信仰的「天公」諧音天光，融入縣民公園工業遺址，打造象徵屏東依山傍海的水陸舞台，結合原住民族部落、宋坤傳藝、民俗藝陣的神龍繞境、家將出巡等表演，串連出多元共融的文化藝術，融合國際級演出團隊，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。

最後壓軸，由高柱型跑動式煙火，以愛心、2023、翅膀、空中瀑布等各式造型，點亮屏東夜空，帶給現場民眾豐富的視覺饗宴。

屏東縣燈節昨晚「舞鈴劇場」壓軸鉅獻「南島天光」，融入在地多元文化，邀請原住民族部落與多個表演團體，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節昨晚「舞鈴劇場」壓軸鉅獻「南島天光」，融入在地多元文化，邀請原住民族部落與多個表演團體，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節昨晚「舞鈴劇場」壓軸鉅獻「南島天光」，融入在地多元文化，邀請原住民族部落與多個表演團體，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節昨晚「舞鈴劇場」壓軸鉅獻「南島天光」，融入在地多元文化，邀請原住民族部落與多個表演團體，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節昨晚「舞鈴劇場」壓軸鉅獻「南島天光」，融入在地多元文化，邀請原住民族部落與多個表演團體，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節昨晚「舞鈴劇場」壓軸鉅獻「南島天光」，融入在地多元文化，邀請原住民族部落與多個表演團體，呈現充滿祝福與能量的慶典節目。記者張已亷／攝影

屏東縣 劇場 團隊

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