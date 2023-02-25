300人齊聚一堂 鳳山新住民「新春回娘家」氣氛溫馨
鳳山是全高雄市人口最多的行政區，匯集越南、印尼、大陸、台灣、香港、馬來西亞等地新住民，形成民族大熔爐。為促進新住民情感交流，今晚300人齊聚和樂宴會廳舉辦「2023新春回娘家」演唱會，溫馨慶賀新年。
隨著疫情解封，今天晚會報名人數相當踴躍，不只南台灣新住民參與，還有來自台北、桃園及台中等地的新住民團體或協會踴躍出席，外交部大使沈正宗及南部辦事處副處長劉昶成、鳳山區長石慶豐等人出席，以行動支持新住民活動，帶來熱情與祝福。
晚會開始後，越南、印尼、大陸、台灣、香港、馬來西亞等族群新住民穿著傳統服飾走秀入場，替活動拉開序幕。高雄市新住民文創藝能協會理事長陳琳鳳登台演唱，帶來一曲她親自作詞、沈義珍作曲的越南歌「HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẸP TRỜI （今仔日是好日子）」，這首歌曲是男女對唱，初次公開發表。
陳琳鳳說，自己率先出來唱歌，希望吸引更多新住民高手加入演出行列，將新住民元素融入台灣文化，創造更多精彩作品。
「和樂融融的團聚氛圍令人感動！」石慶豐說，鳳山有著豐富與多元文化，今天聚會氣氛愉快，越南女婿、台越婆婆親戚及新住民二代熱情參與，甚至還有住在越南的80多歲媽媽也特地來台灣看女兒表演，活動真的很精彩。
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