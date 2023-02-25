「守住台灣」高雄228草地音樂會 為終止戰爭祈願

「守住台灣」高雄228草地音樂會今晚在美術館草坡上登場，約吸引5千觀眾到場聆聽，由於2月24日適逢烏俄戰爭周年，男高音朱宏昌開場時演唱一曲Tell My Father，以渾厚深情的歌聲，加上象徵烏克蘭國旗的藍黃燈光映照，為終結戰爭祈福，也為重返美術館舉辦的草地音樂會揭開動人序幕。

人氣年年滿點的音樂會晚間7點在高美術館草坡登場，不僅現場湧入大批觀眾共享盛宴，網路直播也掀起熱潮，在線上聆聽的網友也直呼「讚」、「感動」、「住高雄真好」。

昨天適逢烏俄戰爭周年，開場的男高音朱宏昌特別演唱Tell My Father，這首歌曲講述一名戰士戰死沙場前對父親的掛念，並希望父親能以在戰火拚全力戰死、護衛鄉土的他為榮，朱宏唱深情詮釋加上象徵烏克蘭國旗藍黃燈光的映照，帶全場為終結戰爭祈福。

高市文化局表示，2014年開始，高雄春天藝術節連年都辦228紀念音樂會，感懷前塵過往的歷史傷痛、發揮正面紀念意涵，今年以「守住台灣」為主題的228草地音樂會，由楊智欽擔任指揮，高雄市交響樂團搭配台語金曲歌后曾心梅、金曲創作原民歌手戴曉君、台語唱將邵大倫、台灣著名次女高音翁若珮及天生歌手合唱團等共同演繹台灣經典曲目。