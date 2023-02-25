現場超嗨！屏菸周年慶「大武門」音樂祭一連兩天登場
屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天熱鬧登場，感受嘻哈文化魅力，連假首日屏菸入園逾破萬人次。「大武門」音樂祭是縣長周春米上任後第一個為年輕族群打造潮流音樂品牌，周春米說，文化藝術生根南台灣，屏菸成為在地與國際交流碰撞的場域。
文化處指出，屏菸去年2月開幕，以屏東在地文化、產業、族群特色打造多元、創新藝文展覽，為歷史空間賦予當代新樣貌，為維持基地長久轉運，採策略性入園收費，一年來，屏菸入園人數已逾120萬人次，門票收益達2000多萬，自償率更超過預期。
「大武門」音樂祭首日由饒舌新秀寬仔KayC開場，引爆現場氣氛；人稱饒舌界「Underground King」的SOWUT重現「巴斯光年」、「當年勇」重現大嘻哈現場。
跨足音樂及舞蹈界7LING aka Nike老師演出震撼全場；屏東縣來義鄉原民創作歌手葛西瓦一出場，展現舞台魅力，台下樂迷跟著他的歌聲熱情搖擺。
台灣電音教父羅百吉DJ Jerry一首「蘇偉在哪裡」經典不敗，將「大武門」音樂祭現場轉為電音派對，現場氣氛超嗨，粉絲直呼「這趟屏東太值得！」。最後由金曲、金音雙金得主，饒舌創作歌手熊仔壓軸，超強實力現場安可聲不絕於耳。
文化處表示，大武門26日還有「嘻哈詩人」蛋堡等6組歌手輪番演唱，228連假期間入園優惠價129元，邀請民眾體驗屏東文化的特殊與多樣性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言