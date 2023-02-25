現場超嗨！屏菸周年慶「大武門」音樂祭一連兩天登場

屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天熱鬧登場，感受嘻哈文化魅力，連假首日屏菸入園逾破萬人次。「大武門」音樂祭是縣長周春米上任後第一個為年輕族群打造潮流音樂品牌，周春米說，文化藝術生根南台灣，屏菸成為在地與國際交流碰撞的場域。

文化處指出，屏菸去年2月開幕，以屏東在地文化、產業、族群特色打造多元、創新藝文展覽，為歷史空間賦予當代新樣貌，為維持基地長久轉運，採策略性入園收費，一年來，屏菸入園人數已逾120萬人次，門票收益達2000多萬，自償率更超過預期。

「大武門」音樂祭首日由饒舌新秀寬仔KayC開場，引爆現場氣氛；人稱饒舌界「Underground King」的SOWUT重現「巴斯光年」、「當年勇」重現大嘻哈現場。

跨足音樂及舞蹈界7LING aka Nike老師演出震撼全場；屏東縣來義鄉原民創作歌手葛西瓦一出場，展現舞台魅力，台下樂迷跟著他的歌聲熱情搖擺。

台灣電音教父羅百吉DJ Jerry一首「蘇偉在哪裡」經典不敗，將「大武門」音樂祭現場轉為電音派對，現場氣氛超嗨，粉絲直呼「這趟屏東太值得！」。最後由金曲、金音雙金得主，饒舌創作歌手熊仔壓軸，超強實力現場安可聲不絕於耳。