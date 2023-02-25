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現場超嗨！屏菸周年慶「大武門」音樂祭一連兩天登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天熱鬧登場，屏東縣來義鄉原民創作歌手葛西瓦（舞台上中）出場，展現舞台魅力。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天熱鬧登場，屏東縣來義鄉原民創作歌手葛西瓦（舞台上中）出場，展現舞台魅力。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天熱鬧登場，感受嘻哈文化魅力，連假首日屏菸入園逾破萬人次。「大武門」音樂祭是縣長周春米上任後第一個為年輕族群打造潮流音樂品牌，周春米說，文化藝術生根南台灣，屏菸成為在地與國際交流碰撞的場域。

文化處指出，屏菸去年2月開幕，以屏東在地文化、產業、族群特色打造多元、創新藝文展覽，為歷史空間賦予當代新樣貌，為維持基地長久轉運，採策略性入園收費，一年來，屏菸入園人數已逾120萬人次，門票收益達2000多萬，自償率更超過預期。

「大武門」音樂祭首日由饒舌新秀寬仔KayC開場，引爆現場氣氛；人稱饒舌界「Underground King」的SOWUT重現「巴斯光年」、「當年勇」重現大嘻哈現場。

跨足音樂及舞蹈界7LING aka Nike老師演出震撼全場；屏東縣來義鄉原民創作歌手葛西瓦一出場，展現舞台魅力，台下樂迷跟著他的歌聲熱情搖擺。

台灣電音教父羅百吉DJ Jerry一首「蘇偉在哪裡」經典不敗，將「大武門」音樂祭現場轉為電音派對，現場氣氛超嗨，粉絲直呼「這趟屏東太值得！」。最後由金曲、金音雙金得主，饒舌創作歌手熊仔壓軸，超強實力現場安可聲不絕於耳。

文化處表示，大武門26日還有「嘻哈詩人」蛋堡等6組歌手輪番演唱，228連假期間入園優惠價129元，邀請民眾體驗屏東文化的特殊與多樣性。

屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天登場，現場有大武門嘻街市集，有來自各地的潮流品牌在地美食。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天登場，現場有大武門嘻街市集，有來自各地的潮流品牌在地美食。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天熱鬧登場，現場聚集許多樂迷。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，今起一連兩天熱鬧登場，現場聚集許多樂迷。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，昨起一連兩天熱鬧登場，屏東縣來義鄉原民創作歌手葛西瓦今（舞台中）出場，展現舞台魅力，與樂迷們合照。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地歡慶1周年，推出「大武門」音樂祭，昨起一連兩天熱鬧登場，屏東縣來義鄉原民創作歌手葛西瓦今（舞台中）出場，展現舞台魅力，與樂迷們合照。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣 周春米 連假

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