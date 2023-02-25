航道下的小學 金門垵湖分校發展受關注

金門縣賢庵國小垵湖分校位在飛機航道，目前國小學生人數僅36人，金門縣政府憂心噪音影響教學，也提醒若學生人數持續降低，學生受教權和學校轉型等問題，須及早規劃因應。

縣府教育處今天發布新聞稿表示，縣府關心位於金寧鄉的金城鎮賢庵國小垵湖分校這所迷你型學校發展現況，尤其注意到飛機起降噪音影響學生學習。

對此，垵湖分校主任薛素瓊說明，學校位在飛機航道必經之地，去年獲金門航空站提供新台幣400多萬元經費，更新強化校舍隔音設施，噪音問題獲得改善，不影響教學。她表示，學校新建的專科教室今年將啟用，到時不僅國小學生的學習空間更寬敞，幼兒園也多了新的廚房、餐廳和教室等空間。

薛素瓊告訴中央社記者，國小部目前6個年級各一班，共36人，人數多年來維持在30至40人左右，是全金門國小人數最少的學校，少子化問題是整體大環境造成，並非垵湖獨有。

特別的是，薛素瓊提到，垵湖分校學區劃分主要是后湖、泗湖、昔果山一帶，現除了學區內學生外，全校有一半的學生是來自越區就讀的孩子，顯示校方近年來針對學習弱勢的孩童給予合宜適性的教育輔導，獲得家長認同，更願意將小朋友送到垵湖分校就讀。

薛素瓊表示，因為學生人數少，垵湖近年一直致力發展學校特色，部分領域課程打造雙語課室環境、利用陶藝勞作成果美化校園、全員學習樂器烏克麗麗，在體育方面則申請足球訓練發展經費，去年還獲得全縣迷你足球賽的冠軍，代表金門縣赴台參加全國性比賽。

縣府表示，金門縣長陳福海最近走訪垵湖分校聽取校方簡報後，指示學生人數少更需發展出特色，才有機會營造特殊性與差異性，並探討學生人數是否流失。對垵湖分校未來的發展，縣府要求教育處一定要周延思考學生的受教權、競爭力與學校轉型的各種可能。

依據賢庵國小校史，垵湖分校原名后湖國校，民國49年易名為垵湖國小，後因少子化衝擊縮小行政編制，63年與賢庵國小合併，改制為垵湖分校，屬於地區最迷你的學校，也是金門唯一的一所分校。