澎湖「冬之訪古季」遊程登場 遊客到訪盛讚美景

228連假，澎湖在10級東北季風下，不少遊客乘風而來，觀光局澎湖國家風景區管理處推出的「冬之訪古季」成為首發團，遊客體驗澎湖冬天不同的美景，盛讚澎湖真美。

觀光局澎管處推出「四季澎湖灣、精彩一籮筐」旅遊，主軸，「冬之訪古輕旅行」在228連假正式推出，安排「北環線尋幽秘境」及「湖西＋南環線－農漁村體驗」，首發團各有30餘人參加，在強風低溫下探訪冬季天美景。

澎管處表示，「冬之訪古輕旅行」安排遊客走訪百年古厝聚落、探索銅牆鐵璧軍事史蹟、文化遺跡及五營、石敢當等文化特色廟宇、農漁村手作體驗等景點。

謝姓遊客2個月先後來澎湖3次，他盛讚澎湖的冬天真美。冬天人少但可以好好看看不同的美景，每次都有不同的美。

澎管處副處長洪志光表示，「四季澎湖灣、精彩一籮筐」旅遊，包括有「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」等多元遊程，其中「冬之訪古季」今天正式啟動至3月26日為期一個月，期能吸引遊客回流，帶動全年觀光熱潮。