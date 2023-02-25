聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市府打造78公尺擋浪堤 維護興達港船筏航行安全
因應國家再生能源政策，高雄市茄萣區興達漁港打造離岸風電水下基礎生產基地，但大型工程船舶進出港口造成的艉浪，干擾港區既有漁業活動及船筏航行；有鑑於此，高雄市政府獲經濟部支持，執行茄萣大排入港處擋浪堤工程，歷時半年時間，建造78公尺擋浪堤，提升船隻航行安全。
海洋局指出，興達漁港天候條件佳、潮差小，水域面積約201公頃，有完備的港廓及碼頭設施，碼頭長度合計5420公尺，且碼頭後線腹地廣闊，可塑性高。
興達漁港的港埠屬性經中央評估，適合發展海洋關聯性產業使用，除開發為海洋科技產業創新專區，同時也因應經濟部能源局再生能源發展政策，港區引進離岸風電水下基礎廠房，打造離岸風電水下基礎生產基地。
但高雄市興達港舢筏協會反映，載運水下基礎大型船舶進出港時，艉浪常沖入茄萣大排，干擾漁業活動及船筏航行，未來若推進動力更大的船舶在港內航行，勢必會對船隻航行及停靠造成影響。
為迎新興產業進駐，又能兼顧既有船隻航行安全，市府獲經濟部能源局支持，挹注經費並委託海洋局辦理茄萣大排入港處擋浪堤工程；該工程於去年9月動工，歷時近半年工期，在今年2月中旬竣工，擋浪堤總長約78公尺，並運用421顆消波塊堆砌而成，設於茄萣大排入港處，以減少波浪沖擊。
海洋局說，新建的擋浪提為擋浪消波功能，非觀光用途，除維護工作需求，禁止所有人員進入，也請民眾勿擅自進入，並禁止釣魚、游泳、散步，以免發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言