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高雄市府打造78公尺擋浪堤 維護興達港船筏航行安全

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
茄萣大排入港處擋浪堤總長約78公尺，運用421顆消波塊堆砌而成。圖／海洋局提供
茄萣大排入港處擋浪堤總長約78公尺，運用421顆消波塊堆砌而成。圖／海洋局提供

因應國家再生能源政策，高雄市茄萣區興達漁港打造離岸風電水下基礎生產基地，但大型工程船舶進出港口造成的艉浪，干擾港區既有漁業活動及船筏航行；有鑑於此，高雄市政府獲經濟部支持，執行茄萣大排入港處擋浪堤工程，歷時半年時間，建造78公尺擋浪堤，提升船隻航行安全。

海洋局指出，興達漁港天候條件佳、潮差小，水域面積約201公頃，有完備的港廓及碼頭設施，碼頭長度合計5420公尺，且碼頭後線腹地廣闊，可塑性高。

興達漁港的港埠屬性經中央評估，適合發展海洋關聯性產業使用，除開發為海洋科技產業創新專區，同時也因應經濟部能源局再生能源發展政策，港區引進離岸風電水下基礎廠房，打造離岸風電水下基礎生產基地。

但高雄市興達港舢筏協會反映，載運水下基礎大型船舶進出港時，艉浪常沖入茄萣大排，干擾漁業活動及船筏航行，未來若推進動力更大的船舶在港內航行，勢必會對船隻航行及停靠造成影響。

為迎新興產業進駐，又能兼顧既有船隻航行安全，市府獲經濟部能源局支持，挹注經費並委託海洋局辦理茄萣大排入港處擋浪堤工程；該工程於去年9月動工，歷時近半年工期，在今年2月中旬竣工，擋浪堤總長約78公尺，並運用421顆消波塊堆砌而成，設於茄萣大排入港處，以減少波浪沖擊。

海洋局說，新建的擋浪提為擋浪消波功能，非觀光用途，除維護工作需求，禁止所有人員進入，也請民眾勿擅自進入，並禁止釣魚、游泳、散步，以免發生危險。

因應國家再生能源政策，高雄市茄萣區興達漁港打造離岸風電水下基礎生產基地。圖／海洋局提供
因應國家再生能源政策，高雄市茄萣區興達漁港打造離岸風電水下基礎生產基地。圖／海洋局提供
茄萣大排入港處擋浪堤總長約78公尺，運用421顆消波塊堆砌而成。圖／海洋局提供
茄萣大排入港處擋浪堤總長約78公尺，運用421顆消波塊堆砌而成。圖／海洋局提供

碼頭 高雄市 興達港 消波塊 再生能源

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