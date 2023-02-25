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聯合漲價遭公平會重罰 小琉球浮潛業者擬提訴願

中央社／ 記者李卉婷屏東縣25日電
屏東小琉球21家浮潛業者合議調漲收費至每人400元，遭公平會依違反公平交易法開罰，業者不服擬提訴願。圖為小琉球示意圖。報系資料照。
屏東小琉球21家浮潛業者合議調漲收費至每人400元，遭公平會依違反公平交易法開罰，業者不服擬提訴願。圖為小琉球示意圖。報系資料照。

小琉球21家浮潛業者合議調漲收費至每人400元，遭公平會依違反公平交易法開罰每家10萬元至15萬元。業者陸續收到裁罰公文，被要求在15天內繳納，業者不服擬提訴願。

遭到開罰的小琉球田姓浮潛業者今天接受中央社記者電話訪問指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生之際，大家「同島一命」，防疫優先都沒有生意可做，現在疫情趨緩，業者訂定防疫指引出發點也是好意，主要就是為落實防疫，包含店內全面消毒，更換浮潛用咬嘴每個就要新台幣50元至100元不等。

田姓業者說，小琉球當地的浮潛收費不一，從300元至500元都有，終於盼到疫情趨緩，也是希望在重振觀光之際，能訂定統一收費標準。業者強調，疫情仍在持續中，還是以防疫指引執行，目前得知約有5、6家的業者打算提出訴願。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長許博翰表示，業者提自救的方式居然被說成是聯合行為，讓人感到生氣又無助。23日已收到裁罰公文，被要求在15天內繳交罰金，準備提出訴願中。

小琉球 疫情 屏東縣

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