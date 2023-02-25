睽違3年內門宋江陣今復辦 找來百歲國寶師傅為活動揭幕

高雄內門宋江陣受疫情影響停辦3年，今年復辦，開幕式今天在內門區南海紫竹寺盛大舉行；高雄市政府還邀請滿百歲的國寶級宋江陣總教頭何國昭一同出席活動。這次全國創意宋江陣頭大賽，首度開放學校以外團體報名，並提高獎金，共9支隊伍前來角逐，將在下周進行決賽。

國寶級宋江陣總教頭何國昭雖家中三代從醫，但他從小習武，並以教授宋江陣為志業，在行醫之餘致力於宋江陣文化傳承，曾獲全球中華文化藝術薪傳獎；今天他出席內門宋江陣開幕式，依舊身體硬朗，擺起動作仍架式十足。

活動上，陳其邁親自致贈「功在宋江」匾額給何國昭，更代表市府對他多年宋江文化傳承的肯定；陳也與南海紫竹寺主委湯富隆、茂管處長柯建興一同敲響三聲鑼響揭序幕。

立委邱議瑩說，內門區南海紫竹寺已有多年沒舉辦宋江陣活動，加上先前疫情影響，才讓活動停擺，今年疫情退去，市府觀光局擴大舉辦，才能讓所有陣頭回歸，一同比武叫陣。

陳其邁說，宋江陣和總鋪師可說是他最喜歡，也是內門最具代表性的兩件事，尤其是宋江陣，是台灣重要的無形文化資產之一，包括創意宋江陣，結合社區還有幾所附近的大學，加上這次疫後恢復舉行，精彩可期。