台東南迴公路再增景觀亮點 無敵海景盡收眼底

台東南迴大武鄉大鳥休憩區整建案，等了8年終於完工啟用，嶄新的觀景平台不僅融入在地排灣族文化，無敵海景視野及模組化建築設計特色亮點，成為大武鄉南迴公路上新景觀地標。

大武鄉長黃建賓說，公所歷經多次向各單位提案，終獲農委會水土保持局台東分局支持與經費補助，近7百萬元經費打造一處文化兼具景觀的休憩區，讓大武鄉增添觀光新亮點，值得一遊。

位於南迴公路上的大鳥休憩區，因設施老舊破損，2015年公所展開整建計畫，並向縣府與中央單位提案，但過程一波三折，不是經費被撤銷，就是意見分歧，幸終獲水土保持局台東分局補助。

整建工程去年1月施工，日前完工啟用，嶄新的休憩區，內有寬敞的停駐空間、雙層觀景平台及南迴藝裝置藝術，尤其站在觀景平台上，遼闊宜人的海岸風景盡收眼底，能與大海親近接觸。