台電桿線遷移工程　高雄這區計畫性停電到傍晚5時

高雄今天上午多區短暫性或計畫性停電，台電在官網公告，今天在高雄地區進行開關更換、新增設線路施工、桿線遷移、高壓路線改善等工程，因此部分區域短暫停電，其中岡山仁壽路一帶以及旗津中洲路一帶，將停電到傍晚5時為止。

台電官網公布資料顯示，旗津區中洲路一帶，因新增設線路施工，今天上午9時到傍晚5時停電。另左營區南屏路102號到110號及大社區一帶等地點，進行變壓器更換，時間分別為上午9時到下午３時及上午9時到下午4時。

路竹北嶺段實施強韌計畫，上午9時到下午2時停電。橫跨三民區和左營區的民族路，以及左營菜公段，因台電實施高壓線路改善，上午8時40分到下午4時停電。

台電在岡山區實施桿線遷移工程，受影響的路段分別為大義二路、仁壽路，協仁街、介壽段、後協路一帶，停電時間從8時30分到傍晚5時為止。

台電高雄區營業處表示，上述路段停電區域屬計畫性施工停電，已事先發停電通知，與電源不足無關。