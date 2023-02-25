美濃湖畔小市集今起開賣 消費滿額可體驗「搗麻糬」

228連假今起展開4天，高雄美濃湖畔「愛美小市X湖畔市集」正式開賣，主辦單位串聯人氣品牌、美食店家及在地小農擺攤，並選在風光明媚的美濃擺攤，不僅匯集50攤特色攤位，現場還有街頭藝人展演，消費滿額可體驗搗麻糬樂趣。

高市經發局指出，為迎接連續假期到來，美濃商圈促進會與瀰濃社區發展協會聯手出擊，居民利用在地特色紙傘及燈飾裝扮美濃湖景觀橋，白天有美麗湖景可賞，入夜後散發浪漫氛圍，上午11點至晚上7點，遊客可以邊逛市集邊體驗美濃湖多樣風光，從早到晚欣賞不同景致。

美濃商圈促進會理事長林享達表示，市集活動匯集在地特色店家及東高雄優質小農，連假期間，農民提供產地直送的優質農產、文創商品及人氣美食，讓遊客一次買足美濃特色商品。