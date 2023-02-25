高雄鳳鼻頭考古教育館啟用 可一探史前人類生活智慧

高雄鳳鼻頭遺址為全台11處國定遺址之一，文化部2021年委託高雄市政府籌建「鳳鼻頭考古教育館」進行教育推廣，歷時一年多已完工啟用，館內展示早年出土的矛鏃形器等文物，能一窺史前人類使用的器具及生活智慧，是值得探索的校外教學新據點。

1941年由日籍地質學者金子壽衛男發現的鳳鼻頭遺址位於高雄林園區中門里，遺址範圍約9.7公頃，其中98%屬私有地，管理維護難度高，2000年原公告為國定古蹟，2006年變更為國定遺址，2017年重新公告為國定考古遺址。

高市文化局表示，歷經多次考古、生態調查，發現大量出土的陶器、石器與骨器及貝塚分佈，文化層橫跨新石器早、晚期。距今約2400年至5200年的多文化相，完整呈現台灣西南部史前文化的發展歷程，更對應出大高雄地區的史前環境與人類生活型態，具重要學術意義。

文化局長王文翠表示，新設的「鳳鼻頭考古教育館」位在鳳鼻頭遺址山腳下，採用貨櫃輕巧變化組裝，建築規劃採考古田野發掘現場的意象，融入考古坑位的空間型態。展場內結合遺址影音資訊說明及出土文物展示，兼具資訊服務站、教育推廣基地、遺址公園開發計畫工作站等功能。