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高雄竹林大火燒一天一夜 出動直升機灑68噸水灌救

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄美濃區興隆里位於福慧寺上方一處竹林，昨天傍晚不明原因發生火警。記者陳弘逸／翻攝
高雄美濃區興隆里位於福慧寺上方一處竹林，昨天傍晚不明原因發生火警。記者陳弘逸／翻攝

高雄美濃區興隆里位於福慧寺上方一處竹林，昨晚不明原因發生火警，火勢雖控制，但仍持續冒出復燃，冒出些許火煙，這起火災已經持續一天一夜，共出動34架次直升機，灑下68噸的水灌救，入夜後警消不敢大意，持續嚴陣以待。

這起火警發生於昨天傍晚5時3分許，消防共出動旗山、美濃、內門、茂林、甲仙、那瑪夏等共計26車、警消48名、義消8名及林務局12名前往搶救。

大火於昨晚7時許左右控制，今晨又復燃，在山上冒出陣陣白煙，現場救災人員一面開闢防火巷侷限火勢，同步進行滅火行動，也向消防署申請空勤直升機進行空中灑水投入灌救。

截至今天下午為止，共出動34架次直升機，灑下68噸的水，所幸，沒有任何延燒也無波及民宅，但警消仍不敢大意持續使用無人機監測現場情形。

消防局也提醒，現正值清明掃墓期間，民眾應避免祭祖用火情形，並落實「人離火熄」的原則，掃墓後也要確實撲滅燃燒物，並且勿亂丟菸蒂及燃放爆竹，共同做好火災預防工作。

高雄美濃區興隆里位於福慧寺上方一處竹林，昨天傍晚不明原因發生火警。記者陳弘逸／翻攝
高雄美濃區興隆里位於福慧寺上方一處竹林，昨天傍晚不明原因發生火警。記者陳弘逸／翻攝
高雄美濃區興隆里位於福慧寺上方一處竹林，昨晚不明原因發生火警，今晨又復燃，共出動34架次直升機，灑下68噸的水灌救。記者陳弘逸／翻攝
高雄美濃區興隆里位於福慧寺上方一處竹林，昨晚不明原因發生火警，今晨又復燃，共出動34架次直升機，灑下68噸的水灌救。記者陳弘逸／翻攝

直升機 火災

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