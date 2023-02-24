見「產自屏東」羽球新星林俊易 周春米祝一圓巴黎奧運夢

屏東縣枋寮高中羽球隊隊史上首位晉升甲組球員的林俊易，2019年19歲就在超級300級別的美國公開賽奪冠，之後因傷沉潛，又在2023年泰國羽球大師賽封王，拿下生涯第2座超級賽決賽冠軍；縣長周春米今天會見這位「屏東土生土長」的台灣羽球新星，祝排名躍上男子單打世界第32名的林俊易，一圓自己設定的下屆巴黎奧運夢，為台灣爭光。

林俊易小二時跟著表弟參加學校的羽球育樂營，從此愛上羽球運動，選擇就讀枋寮高中國中部並加入羽球校隊，跟著鄭哲昌教練學習建立紮實的基本功，2016年在全國羽球排名賽，這位「左手重炮」就以高中生身分取得乙組男子單打賽冠軍，獲得晉升甲組球員資格，成為枋寮高中羽球隊史上第一位甲組球員，現隸屬土地銀行球員。

林俊易2017年參加雪梨羽球國際賽，以男單冠軍拿下個人首座國際賽冠軍，2019年僅19歲參加超級300級別的美國公開賽，生涯首度奪得世界巡迴賽冠軍； 後因腰傷與膝傷沉潛3年，睽違4年又在2023年泰國羽球大師賽奪冠；周春米說，這證明「夢有多大，世界就有多大」，離林俊易自己設下的最大目標奧運之路，又更接近了一步。

縣府表示，去年起啟用三級五區體育人才培育2.0制度，不僅引進國訓中心運動科學概念，協助教練提升運動訓練，減少選手運動傷害，爭取民間資源挹注，更將人才培育制度邁向四級銜接，先後成立職業球隊屏東紅尾成棒隊，並與屏東台電男排冠名合作，以保障績優選手延續職業球員生涯，力趨完善的培育體制，促成各單項體育好手在全國及國際體壇嶄露頭角。

周春米說，縣府重視體育運動發展，成立全國唯一的體育發展中心，推動各項體育政策、積極修整運動場館及設施，提升整體運動環境，113年全民運動會將在屏東舉辦，也期待113年全民運動會再次呈現最佳的賽會品質，創造更多屏東縣的運動明星。