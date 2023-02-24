228連假屏東縣霧台櫻花季恐湧車潮 警加強交通管制
228連假到來，恰逢屏東縣霧台櫻花季尾聲，轄區里港警分局估計賞花人潮將帶來大量車流，加強轄內國道3號九如交流道、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊道路易壅塞熱點，交通管制疏導及違停取締。
里港警分局指出，台24線通往霧台鄉沿線及熱門景點，沿途櫻花近全開，預計湧進大量賞櫻遊，警方加派警力加強交通疏導。
警方提醒，霧台鄉停車空間有限，若山上停車車位已滿，只得引導遊客下山改往他處旅遊，建議民眾可至水門轉運站搭接駁車到景點，避免因停車位不足敗興而歸。
警方提醒，台24線山區時常有霧繚繞，遊客駕車出遊小心駕駛，並減速慢行，台24線在三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置之CMS電子看板，隨時提醒停車場車位情形與山區即時路況。
里港警分局分局長何明祥呼籲，228連假期間，如欲前往霧臺賞櫻及三地門原鄉地區遊覽民眾，請提早出門，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段。如遇易壅塞路段敬請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進。
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