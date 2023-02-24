228連假屏東縣霧台櫻花季恐湧車潮 警加強交通管制

228連假到來，恰逢屏東縣霧台櫻花季尾聲，轄區里港警分局估計賞花人潮將帶來大量車流，加強轄內國道3號九如交流道、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊道路易壅塞熱點，交通管制疏導及違停取締。

里港警分局指出，台24線通往霧台鄉沿線及熱門景點，沿途櫻花近全開，預計湧進大量賞櫻遊，警方加派警力加強交通疏導。

警方提醒，霧台鄉停車空間有限，若山上停車車位已滿，只得引導遊客下山改往他處旅遊，建議民眾可至水門轉運站搭接駁車到景點，避免因停車位不足敗興而歸。

警方提醒，台24線山區時常有霧繚繞，遊客駕車出遊小心駕駛，並減速慢行，台24線在三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置之CMS電子看板，隨時提醒停車場車位情形與山區即時路況。