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網傳北部空域現「不明氣球」 空軍司令部證實了

高市重啟土地標售作業 標售標的降為小坪數建地

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄這次標售的土地面積偏小，較受矚目的第86期市地重劃區最後1筆特定倉儲轉運專用區土地，面積3007坪，適合發展物流倉儲、觀光旅遊、餐飲零售航空、海運、陸運關聯產業。圖／高市地政局提供
高雄這次標售的土地面積偏小，較受矚目的第86期市地重劃區最後1筆特定倉儲轉運專用區土地，面積3007坪，適合發展物流倉儲、觀光旅遊、餐飲零售航空、海運、陸運關聯產業。圖／高市地政局提供

高雄市暫停2季土地標售後，今年第1季重啟標售作業，共推出前鎮86期重劃區抵費地等13標13筆建地，預計3月15日開標。

高雄市地政局去年第3季起因應中央修法放寬抵費地處分方式，第3、第4季都暫停標地。今天則公告土地標售作業重啟，預計標售的土地總底價為15億4824餘萬。

這次標售的土地面積偏小，較受矚目的第86期市地重劃區，位在小港國際機場北側，步行至捷運紅線草衙站約5分鐘，將推出重劃區內最後1筆特定倉儲轉運專用區土地，面積3007坪，適合發展物流倉儲、觀光旅遊、餐飲零售航空、海運、陸運關聯產業。

另位在民族一路東側、南臨綠園道的第13期市地重劃區，將標售1筆面積約245坪住三土地；中都重劃區則推出1筆住三土地，面積約179坪，近中都愛河溼地公園及美都公園。仁武區第84期市地重劃區、苓雅區第2期市地重劃區、第48期市地重劃區、33期、77期市地重劃區等，均有小坪數建地標售。

地政局表示，意者可前往高市府四維中心7樓地政局土地開發處，索取標售海報及標單，或直接上高雄房地產億年旺網站、地政局及土開處網站下載相關資料。

重劃區 高雄市

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